Ci sono viaggi che iniziano molto prima della partenza. Cominciano quando si sfogliano le fotografie di una terrazza vista mare, quando si immaginano le cene sotto un pergolato, quando si sceglie quella casa che sembra perfetta per vivere l’estate nel Salento. È il momento più bello: quello dell’attesa.

Poi arriva il giorno della partenza. L’auto è piena di valigie, il navigatore segna la destinazione, il mare è ormai vicino. Si percorrono gli ultimi chilometri con l’entusiasmo di chi sta per concedersi qualche giorno di libertà dopo mesi di lavoro. Ma a volte basta un attimo perché quel sogno si infranga.

L’indirizzo inserito sul navigatore porta in una strada silenziosa. Si cerca il numero civico, si rallenta, ci si guarda intorno. Della villa con piscina mostrata nell’annuncio non c’è alcuna traccia. Al suo posto c’è un terreno incolto, una casa abbandonata o un edificio che non è mai stato destinato ad affitti turistici.

Il telefono del presunto proprietario squilla a vuoto. I messaggi non ricevono risposta. L’acconto è già stato versato. Le vacanze rischiano di trasformarsi in un incubo.

È la truffa della “casa fantasma”, uno dei raggiri online più diffusi durante l’estate, quando migliaia di persone cercano un appartamento o una villa per trascorrere le vacanze nel Salento.

Ed è proprio per prevenire situazioni come queste che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, da sempre punto di riferimento per la sicurezza del territorio, invita cittadini e turisti a prestare la massima attenzione prima di prenotare un alloggio online.

Truffe negli affitti vacanze: perché aumentano proprio d’estate

L’estate è il periodo preferito dai truffatori. Le località più richieste registrano il tutto esaurito in poche settimane e chi cerca una sistemazione all’ultimo momento è spesso disposto a decidere in fretta pur di non rinunciare alle ferie. È proprio questa fretta che alimenta le truffe negli affitti vacanze.

I criminali conoscono perfettamente i meccanismi psicologici delle prenotazioni online. Pubblicano annunci estremamente credibili, utilizzano fotografie professionali, descrizioni curate nei dettagli e prezzi leggermente più convenienti rispetto alla media, quel tanto che basta per far apparire l’offerta come un’occasione da non perdere.

Dietro quella che sembra la casa ideale, però, può nascondersi una vera organizzazione capace di colpire decine di vittime contemporaneamente.

Come agiscono i truffatori: le tecniche più utilizzate

Le modalità cambiano continuamente, ma alcune strategie continuano a ripetersi con impressionante frequenza.

Il proprietario “impossibile da incontrare”

È probabilmente il copione più conosciuto. Il presunto proprietario racconta di vivere all’estero, di trovarsi fuori per lavoro o di essere impossibilitato a raggiungere il Salento. Per questo motivo non può mostrare l’immobile e chiede il pagamento anticipato della caparra, spesso tramite bonifici internazionali o sistemi difficili da recuperare. Una volta ricevuto il denaro, ogni contatto si interrompe.

Il pagamento fuori dalla piattaforma

I principali portali di prenotazione mettono a disposizione sistemi sicuri che proteggono sia chi affitta sia chi prenota. Il truffatore, invece, cerca sempre di spostare la conversazione su WhatsApp, Telegram o email privata, convincendo la vittima a effettuare un bonifico diretto con il pretesto di ottenere uno sconto.

È uno dei segnali di pericolo più importanti.

Le “case fantasma”

Sono immobili che semplicemente non esistono. In altri casi esistono davvero, ma appartengono ad altre persone e le fotografie sono state copiate da annunci autentici pubblicati su altri siti.

Può accadere anche che la casa sia reale ma completamente diversa da quella promessa: appartamenti fatiscenti, privi dei servizi descritti o situati in zone lontanissime dal mare.

Il phishing delle prenotazioni

Sempre più sofisticate sono anche le email e gli SMS che imitano perfettamente le comunicazioni delle piattaforme di booking. Con il pretesto di confermare una prenotazione o aggiornare il pagamento, invitano l’utente a cliccare su un link e inserire dati personali o bancari, che finiscono direttamente nelle mani dei truffatori.

I campanelli d’allarme da non sottovalutare

L’esperienza investigativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce mostra che quasi tutte le truffe presentano elementi ricorrenti. Occorre diffidare quando:

il proprietario evita telefonate o videochiamate;

sostiene di vivere all’estero e non può incontrare gli ospiti;

insiste affinché il pagamento venga effettuato fuori dal portale ufficiale;

propone contratti poco chiari o eccessivamente complessi;

offre una villa di lusso a un prezzo nettamente inferiore rispetto al mercato.

Una regola vale sempre: quando un’offerta sembra troppo conveniente, è il momento di fare un controllo in più, non uno in meno.

Come evitare le truffe negli affitti estivi

Difendersi è molto più semplice di quanto si possa immaginare. Bastano pochi minuti di verifica per evitare di perdere denaro e rovinare le vacanze.

Leggere attentamente le recensioni

Le esperienze di chi ha già soggiornato rappresentano il primo indicatore di affidabilità. Recensioni assenti, tutte pubblicate nello stesso periodo o eccessivamente entusiaste possono essere un campanello d’allarme.

Verificare l’indirizzo

Google Maps e Street View consentono di controllare se l’immobile esiste davvero e se corrisponde alle fotografie pubblicate nell’annuncio.

Fare una ricerca con Google Lens

Le immagini possono raccontare molto.

Una ricerca inversa permette di scoprire se quelle fotografie appartengono a un hotel, a una casa situata in un’altra regione o a un annuncio già presente su altri portali.

Pagare solo attraverso sistemi sicuri

Mai uscire dalla piattaforma ufficiale per effettuare un pagamento.

Le procedure protette offerte dai principali portali rappresentano la migliore garanzia in caso di contestazioni o tentativi di frode.

Cosa fare se si scopre di essere stati truffati

Il tempo è fondamentale.

Chi sospetta di essere stato vittima di una truffa deve conservare ogni elemento utile: email, messaggi, ricevute dei pagamenti, screenshot dell’annuncio, numeri di telefono e ogni conversazione intercorsa con il presunto proprietario.

È importante rivolgersi quanto prima a una Stazione dei Carabinieri, affinché possano essere avviati gli accertamenti e le indagini necessarie.

Una denuncia tempestiva può contribuire non solo a individuare i responsabili, ma anche a impedire che altre persone cadano nello stesso raggiro.

Il Salento merita di essere ricordato per la sua bellezza, non per una truffa

Ogni estate il Salento accoglie visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Li conquistano il mare cristallino, i borghi bianchi, le piazze illuminate fino a tarda sera, il profumo della macchia mediterranea e quell’ospitalità che da sempre rappresenta uno dei tratti distintivi di questa terra.

Proteggere tutto questo significa anche difendere la fiducia di chi sceglie il Salento come meta delle proprie vacanze.

È proprio questo il senso dell’attività di prevenzione promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce: ricordare che la sicurezza non inizia quando si arriva a destinazione, ma nel momento in cui si clicca su “Prenota”.

Una recensione letta con attenzione, un indirizzo verificato, una fotografia controllata con Google Lens o un pagamento effettuato attraverso canali sicuri possono sembrare dettagli. In realtà sono piccoli gesti capaci di fare una grande differenza.

Perché le vacanze dovrebbero lasciare il ricordo di un tramonto sul mare di Porto Cesareo, di una passeggiata tra i vicoli di Otranto o di una notte di festa a Gallipoli.

Mai quello di una casa che non è mai esistita.