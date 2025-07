Marangiane in Festa, la sagra di Castri di Lecce che celebra la regina dell’estate

Nel cuore dell’estate salentina, tra le strade assolate e la brezza leggera che arriva dal mare, c’è un appuntamento che profuma di casa e di tradizione: Marangiane in Festa, la sagra di Castri di Lecce, giunta quest’anno alla sua 23esima edizione. Dal 25 al 29 luglio 2025, in piazza Paperi, la regina indiscussa sarà, come sempre, la melanzana, l’ortaggio che da secoli racconta la cucina del Sud con il suo sapore deciso.

Chi sa resistere dinanzi a una bella parmigiana classica rossa o a quella bianca, davanti alle profumate polpette fumanti, alle sagne cannulate con l’impasto di melanzane, alle melanzane saltate in padella con pomodoro fresco e alle bruschette sempre diverse? Grandi classici della sagra che hanno reso celebre questo appuntamento che, ogni anno, si conferma e si rinnova, aggiungendo sempre qualche novità gustosa per i suoi tantissimi visitatori. Nel menu composto con l’ortaggio di stagione, versatile e gustoso nelle sue tante varianti, dagli antipasti ai primi al dolce, si potranno gustare anche il ventaglio di melanzane, le melanzane sfiziose, le marangiane bbuttunate e la scarpetta di melanzana.

Un piatto che è una vera dichiarazione d’amore per l’estate: melanzane, tonno, riso, passata di pomodoro, scamorza affumicata, prezzemolo, sale e olio extravergine d’oliva. Un trionfo di sapori che unisce tradizione e creatività, perfetto da gustare all’aperto, sotto le stelle, con la musica che accompagna ogni boccone.

E a proposito di musica, anche quest’anno le serate saranno un tripudio di ritmo e allegria, con una programmazione artistica pensata per coinvolgere tutti, dai più piccoli ai più nostalgici.

Come ogni anno, a rendere speciale Marangiane in Festa saranno anche i volontari della Pro Loco di Castri, che accoglieranno i visitatori con il sorriso, la passione e – se sarete fortunati – qualche piccolo segreto di cucina svelato con orgoglio.

Marangiane in Festa non è solo una sagra: è un’esperienza sensoriale e culturale, un inno alla convivialità, un’occasione per ritrovarsi, assaporare, scoprire. Dal 25 al 29 luglio, Castri di Lecce vi aspetta a braccia aperte, tra profumi inebrianti, note musicali e piatti che raccontano la bellezza della cucina salentina.

Andrete affamati e tornerete a casa felici.