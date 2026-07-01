Con l’avvio della stagione estiva, il litorale salentino si stringe attorno a un piano di sicurezza straordinario. Sono infatti scattati i controlli della Guardia di Finanza lungo tutto il litorale salentino, nell’ambito di un dispositivo coordinato dalla Prefettura di Lecce e svolto in stretta sinergia con le altre forze di polizia e le Polizie Locali dei principali comuni costieri.

L’obiettivo è chiaro: contrastare in modo sistematico la contraffazione, l’abusivismo commerciale, la vendita di prodotti non sicuri e il piaga del lavoro nero, fenomeni che tendono a impennarsi con l’arrivo dei flussi turistici.

«È un intervento che si inserisce in una sistematica attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abusivismo e contraffazione, particolarmente rilevanti nel periodo estivo», ha commentato il Tenente Colonnello Cristiano Cocola, comandante del Gruppo di Lecce delle Fiamme Gialle.

Il bilancio dell’operazione: i numeri del blitz

I finanzieri della provincia di Lecce hanno passato al setaccio numerose attività commerciali e venditori ambulanti, riscontrando oltre trenta posizioni irregolari. Il bilancio dell’operazione ha portato a:

5 persone denunciate per commercializzazione di prodotti contraffatti.

per commercializzazione di prodotti contraffatti. Circa 8.000 articoli sequestrati con marchi falsi (tra cui moltissimi giocattoli per bambini).

con marchi falsi (tra cui moltissimi giocattoli per bambini). Oltre 4.000 prodotti non conformi sequestrati perché privi dei requisiti minimi di sicurezza (bigiotteria, articoli da mare, cosmetici e prodotti per tatuaggi).

«Abbiamo individuato oltre 30 posizioni irregolari, sequestrando prodotti contraffatti e merce priva dei requisiti di sicurezza, con rischi concreti per i consumatori», ha spiegato il comandante Cocola.

Alcolici e alimenti senza tracciabilità

L’attività di contrasto non ha risparmiato il settore agroalimentare. Nei precedenti controlli sono stati infatti sequestrati quasi 2.000 litri di bibite e superalcolici provenienti dall’estero e totalmente privi di tracciabilità.

Un pericolo concreto per la salute pubblica, come ricorda la stessa Guardia di Finanza: «Tutto ciò che non consente di individuare luogo di produzione, importatori, ingredienti e indicazioni in lingua italiana è sconsigliabile da acquistare».

Giro di vite sul lavoro nero e rinforzi in arrivo

La Guardia di Finanza ha mantenuto i riflettori accesi anche sul fronte del lavoro sommerso. Durante l’ultimo intervento sono stati scoperti tre lavoratori in nero e quattro irregolari. Tra questi è stata registrata anche la presenza di un minorenne, impiegato come collaboratore familiare. Sul punto, Cocola ha precisato: «Al momento non abbiamo un dato allarmante sull’impiego di minori, ma il nostro approccio resta cauto e molto attento».

La pressione sui litorali non è destinata a calare, anzi: il piano di sicurezza della Prefettura sarà ulteriormente potenziato. Nei prossimi giorni è previsto l’arrivo di oltre 40 finanzieri di rinforzo, pronti a presidiare le aree salentine più esposte ai grandi flussi di turisti per garantire un’estate all’insegna della legalità e della sicurezza.

Case pollaio

Un ultimo aspetto riguardo le verifiche in corso riguarda il cosiddetto fenomeno della ‘case pollaio’: “Quello delle ‘case pollaio’ è un aspetto che anche nelle scorse stagioni abbiamo cercato di aggredire in maniera significativa e che caratterizza i fenomeni illegali che accompagnano il turismo nelle località rivierasche. l’impegno è massimo e tra le attività che verranno rinforzate, grazie all’arrivo di nuove unità, ci sarà anche questo aspetto”.