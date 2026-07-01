Momenti di apprensione nella tarda serata di ieri a Taurisano, dove un improvviso rogo ha avvolto e distrutto un’autovettura. L’allarme è scattato intorno alle ore 22:57, richiedendo l’intervento urgente dei soccorsi in via Leopardi.
L’intervento dei Vigili del Fuoco
Sul posto è prontamente giunta una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tricase. Al loro arrivo, i caschi rossi hanno constatato che le fiamme avevano già completamente interessato un’Alfa Romeo 147. Fortunatamente, il veicolo al momento dell’evento risultava privo di occupanti, scongiurando il rischio di feriti.
I Vigili del Fuoco hanno provveduto al tempestivo spegnimento dell’incendio e alla successiva messa in sicurezza dell’area circostante, evitando che il rogo potesse propagarsi o causare ulteriori pericoli per la pubblica e privata incolumità.
Indagini in corso
Oltre ai tecnici del 115, in via Leopardi sono intervenuti tempestivamente anche i militari della radiomobile dei Carabinieri di Casarano. I militari dell’Arma hanno effettuato i primi rilievi e avviato gli accertamenti di competenza per ricostruire la dinamica dei fatti.
Al momento, le cause che hanno generato l’incendio dell’Alfa Romeo 147 restano ancora in fase di accertamento. Non si esclude alcuna pista