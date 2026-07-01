Momenti di apprensione nella tarda serata di ieri a Taurisano, dove un improvviso rogo ha avvolto e distrutto un’autovettura. L’allarme è scattato intorno alle ore 22:57, richiedendo l’intervento urgente dei soccorsi in via Leopardi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto è prontamente giunta una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tricase. Al loro arrivo, i caschi rossi hanno constatato che le fiamme avevano già completamente interessato un’Alfa Romeo 147. Fortunatamente, il veicolo al momento dell’evento risultava privo di occupanti, scongiurando il rischio di feriti.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto al tempestivo spegnimento dell’incendio e alla successiva messa in sicurezza dell’area circostante, evitando che il rogo potesse propagarsi o causare ulteriori pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Indagini in corso

Oltre ai tecnici del 115, in via Leopardi sono intervenuti tempestivamente anche i militari della radiomobile dei Carabinieri di Casarano. I militari dell’Arma hanno effettuato i primi rilievi e avviato gli accertamenti di competenza per ricostruire la dinamica dei fatti.