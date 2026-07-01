Nei primi sei mesi del 2026, una task force coordinata dal Questore di Lecce Giampietro Lionetti ha condotto un intenso programma di controlli amministrativi e di sicurezza su tutto il territorio della provincia.

L’operazione interforze ha visto la collaborazione attiva di Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Lecce; Commissariati distaccati di P.S. di Galatina, Gallipoli, Nardò, Otranto e Taurisano; Asl, Vigili del Fuoco e Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Questo dispiegamento di forze segue le linee di indirizzo ricevute dal Prefetto Natalino Manno nei Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’obiettivo è la verifica a 360° del rispetto delle normative in tutti i locali pubblici (esercizi di somministrazione, locali da ballo, stabilimenti balneari e luoghi di pubblico spettacolo), con un monitoraggio capillare che proseguirà senza sosta fino alle marine.

I Numeri del Blitz: Sequestri, Cucine Chiuse e Slot Manomesse

I dati emersi dall’attività di controllo nei primi sei mesi del 2026 tracciano un quadro netto degli interventi sul territorio. Oltre 80 esercizi pubblici controllati tra bar, ristoranti, sale giochi e stabilimenti balneari; circa 50 illeciti amministrativi contestati; sequestro di un circolo privato a Nardò dove è stata interrotta una festa totalmente abusiva in un seminterrato privo di requisiti di sicurezza. Apposti i sigilli al locale e alle attrezzature musicali e contrasto al gioco d’azzardo durante le verifiche sono state controllate 10 sale giochi e VLT. Sospesa una sala giochi per mancanza di Scia antincendio. In un circolo del basso Salento sono state sequestrate tre slot machine manomesse, con denuncia del titolare e una sanzione di 30mila euro da parte dell’Agenzia delle Dogane.

Focus su lavoro nero e cucine irregolari sulla costa

I controlli della task force si sono concentrati pesantemente sulla tutela dei lavoratori e della salute pubblica

Stop al lavoro nero nei lidi: In uno stabilimento balneare è scattata la sospensione immediata dell’attività per l’impiego di diversi lavoratori in nero (sanzioni per 29.500 euro dall’Ispettorato del Lavoro). In un secondo lido è stata riscontrata la mancata manutenzione dell’impianto elettrico (multa di 1.700 euro) e vagliata la posizione di un lavoratore straniero.

Carenze igienico-sanitarie , in un locale della costa l’Asl ha notificato il divieto assoluto di utilizzo delle cucine a causa di gravissime carenze igieniche.

, in un locale della costa l’Asl ha notificato il a causa di gravissime carenze igieniche. Sicurezza Privata: sono emerse pesanti irregolarità anche nella gestione della sicurezza; numerosi addetti ai controlli (ASC) e steward sono stati sanzionati poiché privi dei titoli necessari o impiegati irregolarmente.

Prevenzione, monitoraggio social e l’Articolo 100 del Tulps

Oltre alle sanzioni, la Polizia ha sfruttato lo strumento preventivo della diffida (il cosiddetto “cartellino giallo”). Se l’operatore economico reitera l’infrazione, rischia la sospensione della licenza ex art. 100 TULPS o la segnalazione alle autorità competenti. Ad oggi, sono due i provvedimenti di sospensione emessi dal Questore a seguito di recenti risse che hanno richiesto accertamenti di polizia giudiziaria.

Un ruolo cruciale è stato giocato dal monitoraggio dei social network, fondamentale per intercettare e bloccare sul nascere eventi abusivi e feste non autorizzate prima del loro svolgimento.

Tutela dei minori, alcol e ludopatia

Massima attenzione è stata rivolta alla protezione dei più giovani:

Gallipoli, 20 giorni di chiusura per una sala VLT: Il personale del Commissariato ha sorpreso 10 minorenni intenti a giocare in assenza del titolare. Sono scattate sanzioni per oltre 7.600 euro e la sospensione della licenza da parte del Questore. Sventato un party abusivo di Capodanno: Alcuni minori avevano organizzato tramite social una festa di inizio anno in un locale privato, vendendo biglietti oltre la capienza consentita e promettendo alcolici senza vigilanza. La formale diffida della Polizia al proprietario delle mura ha spinto lo stesso ad annullare l’evento.

Verso l’estate 2026, linea dura per proteggere il turismo sano

Il piano di monitoraggio strategico non si ferma qui e proseguirà per tutta la stagione estiva 2026. L’obiettivo della Questura è tutelare la “sana movida”, il turismo regolare e gli imprenditori onesti che rispettano le regole.

Un aiuto fondamentale arriva dagli stessi cittadini, sempre più sensibili ai temi della sicurezza e pronti a esercitare una cittadinanza attiva segnalando i locali fuori legge.