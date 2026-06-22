Fine settimana intenso per gli agenti della Polizia di Stato di Lecce. I controlli straordinari hanno toccato da vicino il capoluogo salentino e i principali centri della provincia, portando a diverse denunce per furto, violazioni di misure cautelari e liti violente.

In totale, nella settimana dal 15 al 21 giugno, i dispositivi di sicurezza hanno permesso di identificare 2.467 persone e controllare 1.046 veicoli.

Lecce: Ruba in un negozio di articoli sportivi e minaccia il vigilante

Il fatto più movimentato è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Lecce, intorno alle 13:00, all’interno di un negozio di articoli sportivi in via San Cesario.

Un addetto alla sicurezza ha notato un uomo e un’anziana madre in evidente difficoltà davanti alle casse automatiche. Al tentativo del vigilante di avvicinarsi per dare una mano, si è allontanato rapidamente verso l’uscita, facendo scattare l’allarme antitaccheggio e ha tentato la fuga ma è stato bloccato dal personale, non prima di essersi disfatto della refurtiva (un articolo del valore di 15 euro). Dopo una breve mediazione, ha pagato il dovuto manifestando però forte disappunto.

Prima di uscire, ha rivolto parole minacciose al vigilante. Poco dopo, si è ripresentato all’esterno del negozio a bordo di uno scooter, continuando con l’atteggiamento intimidatorio. Intuito che le forze dell’ordine erano già state allertate, è fuggito nel traffico.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Lecce hanno isolato la targa dello scooter, intestato a un leccese di 41 anni già noto agli archivi di polizia. Attraverso il sistema della motorizzazione è stata recuperata la foto della patente: il confronto visivo con i filmati e il successivo riconoscimento formale da parte della vittima in Questura hanno confermato l’identità dell’uomo.

I poliziotti delle Volanti e della Squadra Mobile hanno fatto scattare una perquisizione d’urgenza a casa dell’uomo alla ricerca di armi (con esito negativo). Il 41enne è stato deferito in stato di libertà per minacce aggravate.

Raffiche di furti nei negozi del centro

Sempre a Lecce, la Squadra Volante ha denunciato a piede libero un cittadino italiano del 1967, identificato come l’autore di ben tre furti distinti messi a segno in orari diversi della stessa giornata. Per l’uomo è scattata anche la denuncia per la violazione del Foglio di Via Obbligatorio, che gli vietava il rientro nel comune capoluogo.

Un secondo episodio di furto ha interessato la centralissima via Trinchese, la via dello shopping leccese. Qui le Volanti hanno denunciato una ragazza italiana del 2007, sorpresa a rubare all’interno di un negozio della zona.

Violenta lite a Nardò: un denunciato per lesioni

Spostandosi in provincia, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nardò sono intervenuti d’urgenza per sedare una violenta lite in strada tra due uomini. Al termine degli accertamenti di rito, un trentacinquenne è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali, dopo aver picchiato per futili motivi un uomo del 1987.