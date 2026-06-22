Un incendio di grosse dimensioni è divampato in queste ore all’interno della riserva naturale della Palude del Conte, una delle aree protette più suggestive e fragili del Salento, situata esattamente al confine tra le province di Taranto e Lecce, tra le località balneari di Torre Colimena e Punta Prosciutto.
Le fiamme stanno mandando in fumo un’area di elevatissimo valore ambientale. Il rogo sta infatti divorando ettari di macchia mediterranea, canneti, zone umide e arbusti: un habitat naturale unico, che funge da ecosistema e rifugio per numerose specie vegetali e animali tipiche della zona.
I soccorsi: Vigili del Fuoco e Canadair sul posto
La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente per evitare che il fronte del fuoco potesse estendersi ulteriormente, spinto anche dalle condizioni meteo.
Sul posto è scattato il rapido intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile, attivamente impegnati nelle difficili operazioni di contenimento del rogo e di messa in sicurezza dell’intera area.
Data la vastità dell’incendio e la difficoltà di raggiungere alcuni punti della riserva via terra, sono arrivati in zona anche due velivoli Canadair, che stanno effettuando continui lanci d’acqua per supportare gli operatori.
Al momento le operazioni sono ancora in corso. Resta altissima l’allerta per i danni ambientali inestimabili a uno dei polmoni verdi e costieri più importanti della Puglia.