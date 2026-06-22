Un incendio di grosse dimensioni è divampato in queste ore all’interno della riserva naturale della Palude del Conte, una delle aree protette più suggestive e fragili del Salento, situata esattamente al confine tra le province di Taranto e Lecce, tra le località balneari di Torre Colimena e Punta Prosciutto.

Le fiamme stanno mandando in fumo un’area di elevatissimo valore ambientale. Il rogo sta infatti divorando ettari di macchia mediterranea, canneti, zone umide e arbusti: un habitat naturale unico, che funge da ecosistema e rifugio per numerose specie vegetali e animali tipiche della zona.

I soccorsi: Vigili del Fuoco e Canadair sul posto

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente per evitare che il fronte del fuoco potesse estendersi ulteriormente, spinto anche dalle condizioni meteo.

Sul posto è scattato il rapido intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile, attivamente impegnati nelle difficili operazioni di contenimento del rogo e di messa in sicurezza dell’intera area.

Data la vastità dell’incendio e la difficoltà di raggiungere alcuni punti della riserva via terra, sono arrivati in zona anche due velivoli Canadair, che stanno effettuando continui lanci d’acqua per supportare gli operatori.