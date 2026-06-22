Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi all’interno del cantiere allestito per i lavori di copertura dello stadio Via del Mare. Intorno alle ore 17:30, si è verificato unincident e sul lavoro che ha visto coinvolto un operaio impegnato nelle attività del cantiere.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito alla testa da un cavo di acciaio. Un impatto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche: a salvare la vita all’operaio è stato il rispetto delle norme di sicurezza. Fortunatamente, infatti, l’uomo indossava regolarmente il casco protettivo, che ha ammortizzato il colpo evitando il peggio.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Immediato è scattato l’allarme da parte dei colleghi presenti sul posto. I sanitari del 118, giunti tempestivamente allo stadio, hanno prestato le prime cure all’operaio. Successivamente, l’uomo è stato trasportato d’urgenza e in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce a causa di un trauma cranico riportato nell’impatto.

Indagini in corso sulla dinamica

Oltre ai soccorritori, presso lo stadio Via del Mare sono intervenuti gli agenti delle volanti della Questura di Lecce e gli ispettori dello Spesal. I tecnici e le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi di rito e i controlli necessari per accertare con esattezza la dinamica dell’accaduto