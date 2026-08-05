

​Il 5 agosto 1962, nella sua casa di Brentwood a Los Angeles, il mondo perdeva una delle sue stelle più luminose. Marilyn Monroe si spegneva a soli 36 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cinema e nella cultura pop. Nel 2026, anno in cui si celebra il centenario dalla sua nascita (avvenuta il 1° giugno 1926), la sua figura continua a essere incredibilmente viva, pulsante e avvolta da un fascino intramontabile.

​Un’icona di bellezza e stile

​Norma Jeane Mortenson Baker ha saputo trasformarsi in “Marilyn“, inventando un codice estetico che avrebbe ridefinito per sempre la bellezza hollywoodiana e globale:

​- La riscoperta delle curve: in un’epoca di canoni rigidi, Marilyn ha celebrato la sensualità morbida, prorompente ed edonistica.

– ​Il look iconico: i capelli biondo platino, il rossetto rosso fuoco e il celebre neo sulla guancia sono diventati veri e propri simboli della pop art, immortalati magistralmente da Andy Warhol.

Il carisma davanti alla macchina da presa: che si trattasse di indossare il vestito bianco sollevato dal vento in Quando la moglie è in vacanza o l’abito rosa di Gli uomini preferiscono le bionde, la sua presenza scenica era ipnotica.

Ancora oggi, il suo stile rimane un punto di riferimento insuperato per la moda, la fotografia e il costume internazionale.

Oltre la maschera: l’intelligenza e la fragilità

​Dietro il sorriso smagliante e l’immagine da “svampita” sapientemente costruita per gli studios, si celava un’anima complessa, profonda e vulnerabile.

​”La imperfezione è bellezza, la follia è genio ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi.”, disse Marilyn Monroe.

Marilyn lottò tutta la vita per essere riconosciuta come un’attrice seria. Studiò con dedizione all’Actor’s Studio di Lee Strasberg e regalò interpretazioni indimenticabili e sfaccettate in capolavori come A qualcuno piace caldo e Gli spostati.

Il filo conduttore della sua esistenza è stato la ricerca d’amore. Un’infanzia difficile, quella di Marylin, segnata da affidi e solitudine, che lasciò in lei una perenne sensazione di insicurezza. I suoi matrimoni — con il campione di baseball Joe DiMaggio e con il drammaturgo Arthur Miller — raccontano la costante ricerca di stabilità e di un affetto sincero.

Trasparente e al contempo inafferrabile, la sua fragilità la rese vittima dell’ingranaggio spietato di Hollywood, che spesso pretese di consumare la persona per alimentare il personaggio.

L’eredità a cento anni dalla nascita

​A distanza di un secolo dalla sua nascita e a più di sessant’anni da quella tragica notte di agosto, Marilyn Monroe non ha perso un solo milligrammo della sua magia. Non è stata semplicemente una diva: è stata il simbolo di un’epoca, la personificazione del sogno americano e delle sue nascoste contraddizioni.

​La sua scomparsa prematura l’ha consegnata all’eternità, cristallizzando per sempre la sua bellezza imperfetta e tragica, e confermando che i veri miti non invecchiano mai.