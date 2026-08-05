Una tragedia ha sconvolto la mattinata lungo il litorale salentino. Nella marina di Sant’Isidoro, un uomo di 71 anni, originario di Nardò, ha perso la vita in seguito a un improvviso malore accusato mentre si trovava in acqua per un bagno.

La dinamica dell’incidente e i soccorsi

L’allarme è scattato nelle prime ore della mattinata, quando i presenti hanno notato l’uomo in evidente difficoltà in acqua. Immediata è stata la richiesta di aiuto ai numeri d’emergenza, che ha fatto scattare la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono giunti tempestivamente gli operatori del 118, il personale della Guardia Costiera e gli agenti della Polizia di Stato per coordinare le operazioni di messa in sicurezza e avviare i rilievi del caso.

Inutili i tentativi di rianimazione

I sanitari hanno avviato sul bagnasciuga le manovre di rianimazione cardiopolmonare, proseguite a lungo nel tentativo disperato di strappare l’anziano alla morte. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato inutile: il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 71enne, causato con ogni probabilità da un arresto cardiocircolatorio sopraggiunto mentre si trovava in mare.

La notizia della scomparsa dell’uomo ha profondamente commosso la comunità locale e i bagnanti presenti lungo la spiaggia della marina neretina.