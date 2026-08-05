​L’estate salentina si prepara a vivere una delle sue notti più travolgenti. Mercoledì 12 agosto 2026 prende il via la 24ª edizione del Sangria Party, lo storico appuntamento ideato dall’Associazione Sangria Party in collaborazione con Tremila sensory pleasure.

​Pensato come una grande festa collettiva all’insegna del divertimento puro, della spensieratezza e dello svago, l’evento si conferma un punto di riferimento imperdibile sia per i residenti che per i tanti turisti in vacanza nel Salento.

​Un mix di convivialità e divertimento

​Nato per regalare una notte di totale relax e spensieratezza sotto le stelle, il Sangria Party unisce generazioni diverse in una cornice di pura festa. Tra un bicchiere di sangria e tanta voglia di stare insieme, la serata promette di accendere il cuore di Giurdignano.

​L’accesso all’evento è completamente gratuito, con sangria per tutti i partecipanti per celebrare al meglio questo traguardo ventennale!

​La Colonna Sonora: dagli Anni ’70 al divertentismo

​A far tremare la consolle ci penserà un programma musicale travolgente, capace di far cantare e ballare la pista a cielo aperto senza sosta:

​Special Guest DJ Roberto Lezzi, pronto a guidare la notte con la sua musica inconfondibile.

​In consolle: DJ Lorenzo Coluccia & DJ Presi.

​Special Guest Agency: Allure Cool & Glam agency.

​Selezione musicale: un viaggio nel tempo con le migliori hit Anni 70, 80 e 90, Dance e l’immancabile divertentismo.

​Info utili e come arrivare

​Per garantire il massimo del comfort e far vivere la serata in piena tranquillità e sicurezza, gli organizzatori hanno predisposto tutti i servizi necessari:

​Dove: presso Tremila, sulla S.P. 277 Otranto-Giurdignano.

​Quando: nercoledì 12 agosto 2026.

​Servizio Navetta: per facilitare gli spostamenti e permettere a tutti di godersi la serata in sicurezza, sarà attivo un servizio navetta con partenza da Via Madonna del Rosario.

​Insomma, che siate in cerca di un tuffo nella nostalgia dei grandi classici della musica o semplicemente desiderosi di condividere un brindisi estivo tra amici, il 24° Sangria Party vi aspetta a Giurdignano per vivere insieme la notte più fresca e spensierata dell’estate!