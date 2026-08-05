Il 28 agosto 2026, la suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Muro Leccese si illuminerà per la VI edizione del Mur…OnJazz festival. L’evento, promosso con il patrocinio del Comune di Muro Leccese e ideato dalla direttrice artistica Valentina Grande, vedrà come ospite d’eccezione Gegè Telesforo, figura iconica del panorama musicale italiano e internazionale.

Gegè Telesforo e lo Show “Jazz Radio”

Artista poliedrico, scat master, pioniere del beat-box ed esploratore del suono, Gegè Telesforo vanta una carriera ricca di successi, collaborazioni storiche e una costante ricerca sonora tra palco, radio e televisione.

In occasione del Mur…OnJazz festival, Telesforo salirà sul palco insieme alla sua super band con lo spettacolo “Jazz Radio” (Tour 2026). Un set ibrido che fonde la magia del concerto live con l’intimità di un talk show radiofonico: un’esperienza immersiva in cui il pubblico diventerà parte integrante dello show tra aneddoti, grande musica e la verve travolgente del cantante e polistrumentista.

L’Eredità Musicale di Muro Leccese e la Direzione Artistica

Il festival nasce per promuovere e valorizzare la cultura jazzistica nella città dei Messapi. La direzione artistica è affidata per la sesta edizione consecutiva a Valentina Grande, cantante e cantautrice che porta avanti una tradizione storicamente radicata nel territorio grazie alla figura del compianto Antonio Culiersi — farmacista murese, appassionato di jazz e amico di leggende come Ella Fitzgerald e Ray Charles — e al contributo del contemporaneo Giuseppe Chiri, magister e guida per intere generazioni di musicisti locali.

“Sono contenta di contribuire con Mur…OnJazz a promuovere dettagli musicali particolari. L’esibizione di Gegè Telesforo è una grande emozione: ospitare in esclusiva sul territorio lo spettacolo ‘Jazz Radio’ del Tour 2026 mi riempie di gioia“, ha dichiarato Valentina Grande, direttore artistico.

Programma e Info Utili per la Serata del 28 Agosto