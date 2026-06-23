Non si ferma la scia di incidenti sul lavoro e paura nei cantieri del Salento. All’alba di oggi, poco dopo le 5:00, si è verificato l’ennesimo incidente sul lavoro in provincia di Lecce. Il drammatico episodio è avvenuto nella zona industriale di Campi Salentina, precisamente in via vecchia Trepuzzi.

Un operaio di 49 anni, residente a Cassino e dipendente di un’azienda laziale, è rimasto schiacciato mentre era impegnato nel montaggio di alcuni pannelli fotovoltaici su un terreno privato.

La dinamica dell’incidente a Campi Salentina

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la causa del cedimento sarebbe da imputare alla rottura delle conche di ancoraggio. Questo guasto strutturale ha fatto sì che un blocco composto da ben 16 pannelli solari (delle dimensioni di circa 2,38 metri per 1,13 ciascuno) si sganciasse improvvisamente dal carrello elevatore che lo stava trasportando.

Il carico pesante ha travolto in pieno il 49enne. I soccorsi del 118, scattati immediatamente, hanno trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. L’operaio ha riportato gravi lesioni diffuse su tutto il corpo ma, fortunatamente, i medici hanno escluso il pericolo di vita. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della compagnia locale e gli ispettori dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) per effettuare i rilievi e stabilire la dinamica dei fatti.