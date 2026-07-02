Nuovo assalto ai bancomat nel Salento. Nella notte, una banda di malviventi ha preso di mira lo sportello automatico della BCC di Leverano, situato in via Palmieri a Torre Lapillo. I criminali hanno utilizzato la tecnica della “marmotta” — l’inserimento di un congegno esplosivo ad alto potenziale all’interno della fessura del macchinario — nel tentativo di sventrare l’ATM e accedere al denaro.

L’esplosione e i danni alla struttura

Il piano dei malviventi, composto da tre persone, è riuscito solo in parte. La prima detonazione è stata violentissima, provocando ingenti danni sia al locale che ospita il bancomat, sia a due automobili parcheggiate nelle immediate vicinanze.

Tuttavia, la cassaforte dello sportello ha retto l’urto: all’interno del dispositivo è infatti rimasto inesploso un secondo ordigno. La miccia di questa seconda carica si è spenta improvvisamente, impedendo l’apertura definitiva del forziere, rimasto completamente integro.

L’intervento dei Carabinieri e le indagini

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Stazione e della Sezione Operativa di Porto Cesareo. Insieme a loro, si è reso necessario l’intervento degli artificieri del Nucleo Investigativo, che hanno provveduto a recuperare e disinnescare in totale sicurezza il secondo ordigno rimasto nell’ATM.

Le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini e stanno vagliando i rilievi scientifici e i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare i tre responsabili del tentato assalto.