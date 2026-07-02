Un grave incidente stradale si è consumato nella serata di ieri, 1° luglio, intorno alle 23:11, lungo la Strada Statale 274, nel territorio del comune di Presicce-Acquarica. Il bilancio è drammatico: un uomo di 46 anni ha perso la vita.

L’intervento dei soccorsi e la dinamica

Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, una Fiat Grande Punto è uscita fuori strada, finendo la sua corsa fuori dalla carreggiata. L’impatto è stato violentissimo e il conducente, che viaggiava da solo a bordo del mezzo, è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo accartocciato.

Sul posto sono immediatamente confluite le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai Distaccamenti di Tricase e Gallipoli, supportate dall’Autogrù del Comando di Brindisi. I pompieri hanno avviato le delicate e complesse operazioni di estricazione della vittima, provvedendo contestualmente alla messa in sicurezza del veicolo e dell’intera area interessata dal sinistro per prevenire ulteriori rischi e ripristinare la viabilità.

Il tragico bilancio

Purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Il personale sanitario del 118, giunto tempestivamente sul luogo dell’incidente, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del quarantaseienne a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.