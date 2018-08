DMC Shop ed il benessere degli animali in estate

Il Sud Italia sta vivendo settimane di caldo torrido, e sono in molti a preoccuparsi della salute dei propri animali domestici. I nostri amici a quattro zampe, infatti, sono molto sensibili all’aumento delle temperature. Come sottolineato dall’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), essi non sudano come gli esseri umani, ma combattono il calore in maniera diversa. I cani aumentano il ritmo della respirazione, ansimando a bocca aperta per espellere il calore attraverso la saliva sulla lingua. I felini, invece, leccano il proprio pelo per provare una sensazione di freschezza e combattere il caldo.

Per via delle temperature più intense, gli animali potrebbero tuttavia aver bisogno di un ulteriore aiuto dal proprio padrone. L’ENPA ha pubblicato recentemente una serie di linee guida da tenere in considerazione per rendere più sopportabile la calura estiva al proprio cane e al gatto domestico. Innanzitutto evitare di lasciarlo in auto, viste le temperature che l’abitacolo può raggiungere. Fare molta attenzione ai parassiti come le mosche, e assicurarsi che cane e gatto abbiano sempre accesso a una fonte d’acqua. Importante anche aiutarli ad abbassare la temperatura corporea fornendo piccoli rifugi all’ombra e ventilati.

Ma come accorgersi che l’animale sta soffrendo il caldo? Secondo il vademecum dell’ENPA possono indicarlo segnali come:

Appetito ridotto

Evidente spossatezza

Annaspamento eccessivo

L'Ente ribadisce come si tratti di sintomi da surriscaldamento. Segnali a cui prestare attenzione, e che potrebbero avere ripercussioni importanti sulla salute del proprio amico.

L'estate offre tanti spunti per dei piacevoli momenti di svago in compagnia degli animali domestici, dal gioco all'aperto alle passeggiate al parco, l'importante è prestare sempre grande attenzione al benessere del proprio amico a quattro zampe.

