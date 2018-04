L’America premia l’impegno di Alessandra, fondatrice del gruppo “Pugliesi in California”

Il “Sogno Americano” lo abbiamo letto nei libri e visto nei film ma quanti di noi conoscono qualcuno che lo abbia vissuto realmente? Abbiamo incontrato per i nostri lettori Alessandra Chimienti, giovane donna di origini salentine trapiantata in California che, in appena quattro anni negli Stati Uniti, ha rivoluzionato la propria vita iscrivendosi al college, trovando l’amore, realizzandosi professionalmente e fondando il gruppo “Pugliesi in California”, punto di riferimento per tutti gli emigrati pugliesi a San Francisco. Vi raccontiamo la sua storia!

L’inizio dell’Avventura



L’avventura di Alessandra ebbe inizio al termine dei suoi studi presso l’Università del Salento, dopo un anno trascorso tra lavoretti saltuari e laceranti dubbi sul proprio futuro. Non ci volle molto perchè la giovane salentina si rendesse conto di non essere soddisfatta di quello che aveva e di non essere tagliata per una felicità incompleta, decise così di cercare gli altri pezzi del puzzle oltreoceano, preparò la valigia e trovò lavoro come ragazza alla pari a Oakland, in California.

Quell’impiegata scontrosa a cui deve tanto



I primi mesi in California non furono facili, Alessandra parlava un inglese stentato e aveva difficoltà a comunicare con gli altri. “Non ho parlato con nessuno per mesi perché mi vergognavo del mio inglese. Non avevo amici e mi sentivo davvero sola.“ci racconta.

Poi, un giorno, una disavventura segnò per sempre il suo percorso.

“Un giorno, in un ufficio della motorizzazione civile, un’impiegata stava dandomi delle indicazioni per completare una procedura ed io, non riuscendo a capire le sue parole, le chiesi di ripetermi cosa dovevo fare. Non reagì bene ed iniziò a gridarmi contro di tornare nel mio paesedove parlavano la mia lingua. Scoppiai a piangere e pensai addirittura di seguire il suo consiglio e di tornare in Italia ma l’orgoglio si dimostrò fortunatamente più forte dell’umiliazione che avevo subito. Iniziai dei corsi intensivi di inglese perché mai più nessuno avrebbe dovuto trattarmi così. Alla fine dei conti quell’impiegata senza umanità ha giocato un ruolo fondamentale nel mio percorso ed è anche grazie a lei che sono arrivata dove sono oggi.”.

Il College e l’ingresso in Phi Theta Kappa

Alessandra , dopo aver rafforzato le sue competenze linguistiche decise di iscriversi al College per studiare Business e tra un mese conseguirà la laurea con il massimo dei voti. Il suo impegno e la sua determinazione hanno fatto sì che ottenesse una media al di sopra dello standard americano tanto che è entrata a far parte della Società Onoraria Phi Theta Kappa (PTK), organizzazione internazionale che connette gli studenti meritevoli con scuole di alto livello in tutto il mondo.

I meriti accademici le sono fruttati un posto di lavoro part-time ma non finisce qui, la nostra amica è infatti una delle due candidate a tenere il discorso di commiato alla cerimonia di laurea del suo corso.

“Quando sono arrivata in America parlavo a stento ed ora potrei essere quella persona che, davanti a tutti i suoi compagni di corso, si alza e tiene un discorso in Inglese!”



I Pugliesi in California



Nel 2015 Alessandra costituì il gruppo dei Pugliesi in Californiaper affrontare meglio la nostalgia di casa. “Quando siamo nati eravamo in due ed ora siamo in 140. Il nostro scopo principale è quello di far conoscere la Puglia e le sue tradizioni anche qui a San Francisco e di fornire sostegno e supporto a chi arriva dall’Italia. Grazie al gruppo ho avuto modo di conoscere gli amici con i quali ho poi creato i PizziCali, band di Pizzica e Musica Folk che ci permette di portare la musica della nostra terra nei pub e nelle scuole di San Francisco! “.

La Sagra te lu paese tou

La “Sagra Te Lu Paese Tou” è uno dei tanti eventi che il gruppo di Alessandra organizza per far conoscere all’estero i prodotti, la musica e la convivialità pugliese. Questa seconda edizione della Sagra si terrà Domenica 24 Giugno presso il Golden Gate Park di San Francisco e sarà impreziosita dalla partecipazione di alcuni fornitori salentini che sponsorizzeranno l’evento spedendo gratuitamente i propri prodotti.

La call per gli sponsor è ancora aperta, se anche voi volete far conoscere le vostre specialità alla California non esitate a contattare Alessandra su Facebookper scoprire come fare, gli unici costi che dovrete sostenere saranno quelli di spedizione!

L’Amore



Formazione, lavoro ed amici non le bastavano. Il sogno americano di Alessandra è un sogno davvero bellissimo perché contempla anche l’amore, un amore che si chiama CJ e che, da pochi mesi, le ha messo la fede al dito.

Il messaggio di Alessandra

“Levare l’ancora e salpare non è mai facile ma se state chiedendovi se prendere il largo sia la cosa giusta da fare ho da dire solo: cosa aspettate? Vento in poppa perché non c’è davvero limite a chi o cosa possiamo diventare ed io ne sono la prova. Spero che chi leggerà la mia storia si decida a comprare quel biglietto che desidera obliterare da tempo.”.

A Cura di Armenia Cotardo

Ultima modifica: 8 aprile 2018 19:07