Notte movimentata a Gallipoli, accoltellato un buttafuori. In ospedale anche l’aggressore

Un addetto alla sicurezza accoltellato in mezzo alla gente che affollava un festival in programma a Gallipoli è finito in ospedale così come il suo presunto aggressore, ricoverato per una ferita alla nuca. È il riassunto di quanto accaduto, nella notte, sulla strada provinciale per Sannicola, durante un evento con ospiti internazionali. Protagonisti della vicenda sono un addetto alla sicurezza, un 42enne di Maruggio un 24enne gallipolino.

La ricostruzione dell’accaduto

Le indagini i militari comandati dal capitano Francesco Battaglia sono ancora all’inizio, ma secondo una prima ricostruzione dell’accaduto sembra che il giovane non abbia digerito l’invito ad allontanarsi dalla struttura. Sarebbe così nato un litigio, finito nel sangue.

Il buttafuori è stato accoltellato alla scapola sinistra, un taglio profondo che ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118. Accompagnato al “Sacro Cuore di Gesù” è stato curato dai medici della struttura. La prognosi è di circa dieci giorni. Anche l’autore del gesto è stato accompagnato in ospedale, a San Cesario di Lecce, dove è tuttora ricoverato.

Durante il sopralluogo è stato rinvenuto un coltello, sottoposto a sequestro. Le indagini, come detto, sono ancora in corso per accertare l’autore delle lesioni subite dal 24enne.

Ultima modifica: 2 agosto 2018 16:34