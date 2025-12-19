Tentano il furto in una gioielleria di Leverano, ma scatta l’allarme e fuggono a mani vuote

Hanno tentato di sfondare l’ingresso di una gioielleria con mazze e una flessibile, ma è scattato l’allarme e sono stati costretti a fuggire via a mani vuote.

E’ caccia agli autori del tentato furto in un negozio di preziosi di Leverano, avvenuto nella nottata appena trascorsa.

I malviventi, almeno quattro, ‘immortalati’ dalle telecamere di videosorveglianza, sono giunti presso la gioielleria Tondo a bordo di una Porsche di colore nero, risultata poi rubata, sono scesi dal mezzo e, ripetiamo, hanno tentato di entrare, ma una volta scattato l’allarme si sono dati alla fuga.

Sul posto sono giunti gli agenti di un istituto di vigilanza privata e i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per avviare le indagini e cercare di risalire all’indentità.