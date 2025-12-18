Occupazione abusiva di suolo demaniale, 63enne gallipolino ai domiciliari

Nella mattinata ieri, gli agenti del Commissariato di Gallipoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di esecuzione pena, nella forma della detenzione domiciliare, nei confronti di un cittadino gallipolino di 63 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di frode alimentare, furto e violazioni della normativa sulla salute pubblica.
Il provvedimento, emesso dall’Autorità Giudiziaria, prevede l’espiazione di una pena residua di sei mesi per il reato di invasione di terreni demaniali, commesso nel 2017 nell’ambito di un’articolata attività di polizia giudiziaria condotta con il concorso di più forze di polizia.
Durante l’operazione furono accertate numerose violazioni commesse con modalità continuative su un’area demaniale che all’epoca ospitava il mercato del pesce situato alle porte del centro storico di Gallipoli.
Espletate le formalità di rito e fatte salve le garanzie difensive, l’uomo è stato accompagnato presso il proprio domicilio, dove sconterà la pena fino alla data prevista di fine detenzione.