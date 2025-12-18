21 kg di materiale pirotecnico senza autorizzazione in un negozio, denunciato 40enne di Alliste

Nell’ambito dei controlli del territorio mirati alla prevenzione e al contrasto di attività illegali disposti in vista delle festività natalizie, periodo in cui si registra un incremento di fenomeni legati al commercio illecito di materiale pirotecnico, nella mattinata di ieri, gli agenti della squadra amministrativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallipoli hanno eseguito un controllo presso un esercizio commerciale del basso Salento, a seguito di un’attività info-investigativa.

Durante l’accesso nei locali dell’attività, è stato rinvenuto, accatastato in un angolo nei pressi dell’ingresso, un ingente quantitativo di materiale pirotecnico, completamente imballato. Il materiale era collocato in una posizione particolarmente pericolosa: sotto il contatore dell’energia elettrica e adiacente a uno scaffale contenente bombolette spray e barattoli di vernice.

L’esercente, un uomo di 40 anni residente ad Alliste, non è stato in grado di esibire alcun titolo autorizzativo alla vendita né documentazione attestante la provenienza del materiale, motivo per cui si è proceduto a perquisizione del locale per accertare l’eventuale presenza di ulteriori artifici.

L’attività ha portato al sequestro di numerose batterie di fuochi d’artificio di vario tipo e grammatura, per un peso complessivo pari a 21.568 grammi di Net Explosive Content.

Il materiale è stato recuperato e messo in sicurezza da personale specializzato degli Artificieri della Questura di Brindisi, che provvederà alla successiva distruzione.

Il 40enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per le violazioni di legge in materia di esplosivi e sicurezza pubblica.

L’indagato è assistito dall’avvocato Fabio Ruberto.

