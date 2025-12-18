Ricercato per gravi abusi su minore si nascondeva in Spagna, arrestato a Tenerife 69enne di Ugento

Al termine di una prolungata e meticolosa attività di ricerca, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno contribuito in maniera determinante alla cattura all’estero di un uomo destinatario di ordine di carcerazione definitivo, resosi irreperibile da oltre due anni.

L’attività ha riguardato un 69enne di Ugento, colpito da ordine di carcerazione emesso il 22 aprile 2022 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce, in relazione a gravi reati di violenza sessuale aggravata continuata ai danni di persona minorenne, commessi nel territorio di Ugento nell’anno 2008, per i quali dovrà espiare la pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione.

A seguito della sua irreperibilità, accertata dal mese di aprile 2022, i Carabinieri della Stazione di Ugento hanno mantenuto costante l’azione informativa e investigativa, curando gli sviluppi del procedimento e alimentando il circuito di cooperazione internazionale, anche attraverso i competenti canali istituzionali, che ha consentito di localizzare il ricercato all’estero, dove era gravato da Mandato di Arresto Europeo.

La costante attività dell’Arma ha condotto lo scorso 10 dicembre all’arresto dell’uomo a Tenerife, con l’esecuzione del provvedimento restrittivo ai fini della consegna alle Autorità italiane, grazie alla collaborazione delle Autorità di polizia estere.

L’operazione conferma il ruolo centrale dell’Arma dei Carabinieri nella ricerca dei latitanti e nell’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, valorizzando la presenza capillare sul territorio e la capacità di operare in modo efficace anche nel contesto della cooperazione internazionale.

Naturalmente, tutti i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che eventuali colpevolezze in ordine alle violazioni contestate dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti