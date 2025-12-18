“Con un piccolo gesto… puoi salvare una vita!”, a Monteroni un corso sull’uso del defibrillatore

“Con un piccolo gesto… puoi salvare una vita!” È questo il messaggio che accompagna l’annuncio del nuovo appuntamento con la formazione salvavita organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate).

Il prossimo 10 gennaio a Monteroni, a partire dalle ore 9:00, il Pala Quarta Lauretti (situato sulla Strada Prov.le 119) ospiterà un’importante sessione di Corso BLSD e Retraining. L’obiettivo? Fornire ai cittadini e agli operatori sportivi le competenze necessarie per intervenire in caso di arresto cardiaco e ottenere la certificazione ufficiale per l’uso del defibrillatore.

I numeri parlano chiaro e sottolineano l’urgenza di una formazione capillare: in Italia si verificano circa 60mila arresti cardiaci all’anno. In scenari di emergenza come questi, il fattore tempo è determinante.

Ad oggi, l’unica vera arma è la diffusione della cultura del primo soccorso e la conoscenza approfondita dei Dae (Defibrillatori Automatici Esterni). Partecipare a un corso certificato è una competenza che trasforma un normale cittadino in una risorsa fondamentale per la comunità.

Il corso non è solo formativo, ma abilitante. Al termine della sessione, i partecipanti che supereranno con successo le prove riceveranno il certificato Irc (Italian Resuscitation Council).

Questa certificazione è il titolo necessario e riconosciuto a norma di legge per l’utilizzo del defibrillatore in contesti pubblici, sportivi e lavorativi. Il “Retraining”, inoltre, è essenziale per chi è già in possesso della qualifica ma deve rinnovare le proprie competenze e la validità del patentino, mantenendo alta la prontezza operativa