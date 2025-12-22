Notte di fuoco nel Salento, in fiamme cinque autovetture

Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco. Si indaga per stabilire le cause che hanno originato gli incendi

E’ stata una nottata di inteso lavoro quella dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, impegnati a intervenire in due distinte occasioni a causa di incendi che hanno interessato autovetture.

Le lancette dell’orologio avevano superato la mezzanotte, quando, il personale della sede di “Viale Grassi”, insieme  a un mezzo di supporto autobotte, è intervenuto nel Comune di Trepuzzi, in via San Giuseppe, per un incendio che ha coinvolto due auto. Giunti sul posto, i Caschi Rossi hanno riscontrato un incendio che aveva interessato maniera generalizzata una Fiat 500 e una  Bmw Serie 1. A causa del forte irraggiamento termico, le fiamme hanno colpito anche il prospetto di un’abitazione, coinvolgendo gli infissi. Il tempestivo intervento delle squadre ha consentito di domare l’incendio e limitare i danni, evitando conseguenze più gravi. Al momento sono in corso accertamenti per stabilire le cause che hanno originato il rogo.

Trascorse poco meno di un paio d’ore, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli è sono stati chiamati nella “Città Bella”, in via Regina Elena, per un incendio che ha interessato un’autovettura Bmw Serie 1. Giunti sul posto,  hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. A causa del forte irraggiamento termico sviluppatosi dall’incendio, sono risultate parzialmente coinvolte anche una Renault Clio e una Jeep Renegade, parcheggiate nelle immediate vicinanze della BMW. Al momento sono in corso accertamenti per stabilire le cause che hanno originato l’incendio.

