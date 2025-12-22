Notte di fuoco nel Salento, in fiamme cinque autovetture

E’ stata una nottata di inteso lavoro quella dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, impegnati a intervenire in due distinte occasioni a causa di incendi che hanno interessato autovetture.

Le lancette dell’orologio avevano superato la mezzanotte, quando, il personale della sede di “Viale Grassi”, insieme a un mezzo di supporto autobotte, è intervenuto nel Comune di Trepuzzi, in via San Giuseppe, per un incendio che ha coinvolto due auto. Giunti sul posto, i Caschi Rossi hanno riscontrato un incendio che aveva interessato maniera generalizzata una Fiat 500 e una Bmw Serie 1. A causa del forte irraggiamento termico, le fiamme hanno colpito anche il prospetto di un’abitazione, coinvolgendo gli infissi. Il tempestivo intervento delle squadre ha consentito di domare l’incendio e limitare i danni, evitando conseguenze più gravi. Al momento sono in corso accertamenti per stabilire le cause che hanno originato il rogo.

Trascorse poco meno di un paio d’ore, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli è sono stati chiamati nella “Città Bella”, in via Regina Elena, per un incendio che ha interessato un’autovettura Bmw Serie 1. Giunti sul posto, hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. A causa del forte irraggiamento termico sviluppatosi dall’incendio, sono risultate parzialmente coinvolte anche una Renault Clio e una Jeep Renegade, parcheggiate nelle immediate vicinanze della BMW. Al momento sono in corso accertamenti per stabilire le cause che hanno originato l’incendio.