Operazione “Var Bay”, soddisfazione Salvini: “Lavoro per fermare questo schifo”

“I Carabinieri hanno fermato a Gallipoli (Lecce), sette IMMIGRATI richiedenti asilo, gambiani e senegalesi, per spaccio di DROGA venduta anche a minorenni”.

Con questo post pubblicato sul suo profilo facebook, il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, circa un’ora fa, ha commentato l’operazione “Var Bay”, a opera dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, insieme ai colleghi della Compagnia di Gallipoli, che ha portato al fermo di sette extracomunitari accusati di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, cedute anche a minori.

Naturalmente, il numero uno del “Viminale”, lancia anche una frecciata nei confronti dell’informazione, sicuro che la notizia non verrà data nelle varie edizioni dei telegiornali.

“Sto lavorando per fermare questo schifo – prosegue Salvini – rimandare a casa questi delinquenti e non farne arrivare altri. Io non mi fermo, buona giornata Amici”.

Ricordiamo che nell’operazione messa in atto dagli uomini della “Benemerita”, sono state denunciate a piede libero 18 persone e si è arrivati ai provvedimenti giudiziari grazie all’ausilio delle telecamere.

Ultima modifica: 7 agosto 2018 10:16