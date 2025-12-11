Minaccia di morte i genitori anziani, arrestato 40enne di Gagliano del Capo

Nella serata di ieri, gli agenti in servizio di volante presso il Commissariato di Taurisano, su segnalazione della sala operativa sono intervenuti per una sospetta segnalazione di maltrattamenti in famiglia e hanno arrestato un 40enne di Gagliano del Capo.

Arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato nell’abitazione segnalata l’uomo che inveiva e minacciava di morte i genitori anziani mentre il padre dell’aggressore presentava un’evidente ferita a una mano, inoltre nella casa si notavano diversi elementi d’arredo danneggiati.

È stato chiamato immediatamente il personale del 118 che è intervenuto in soccorso dell’uomo ferito e, accompagnatolo al pronto soccorso di Casarano, al termine delle cure necessarie, è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.

L’uomo ha sporto denuncia nei confronti del figlio che accompagnato negli uffici del Commissariato, al termine delle procedure, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia e su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato tradotto presso la casa circondariale di Lecce.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.