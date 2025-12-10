Volto coperto e armato di pistola rapina il centro scommesse e fugge via. Caccia all’autore

Il ‘bottino’ è ancora in fase di quantificazione, ma la somma dovrebbe aggirarsi intorno ai 3.000 euro.

E’ questo il provento di una rapina avvenuta a Squinzano, dove, è stato preso di mira il centro scommesse Snai di Via Brindisi.

Nella serata di ieri, un uomo, con il volto coperto e armato di pistola, ha fatto irruzione all’interno della sala scommesse, ha minacciato il titolare con l’arma e si è fatto consegnare la somma di denaro, una volta impossessatosi dei soldi è fuggito via facendo perdere le tracce.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono giunti i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso, proceduto all’ascolto dei testimoni e avviato le indagini.

Utili alle investigazioni potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno dell’esercizio.