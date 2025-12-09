Brucia una Ford Focus a Nardò, indagini in corso da parte dei Carabinieri

Nella tarda serata di ieri, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – distaccamento di Gallipoli – è intervenuta alle ore 23:21 circa, nel comune di Nardò, in via Rosselli n. 5, per l’incendio di un’autovettura.
L’auto coinvolta, una Ford Focus, era di proprietà di una donna del posto.
Giunti sul posto, i Caschi Rossi hanno provveduto allo spegnimento del mezzo e alla messa in sicurezza dell’area, evitando ulteriori danni.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Norm di Gallipoli per gli adempimenti di competenza. Indagini in corso da parte dei militari intervenuti.
