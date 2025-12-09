Si sente male e chiama la Polizia, ma al termine della perquisizione spunta la droga. Denunciato

Anche durante la settimana appena trascorsa la Polizia di Stato ha svolto servizi straordinari di controllo lungo le zone del territorio salentino. Il Questore della provincia di Lecce, Giampietro Lionetti, ha predisposto specifici servizi connessi all’attività di polizia giudiziaria e di prevenzione effettuati in luoghi ritenuti a più alta densità criminale, con il coinvolgimento di diversi reparti della Polizia di Stato sia info-investigativi che operativi.

In particolare, i servizi sono stati svolti nella città di Lecce, Gallipoli, Nardò, Galatone, Taurisano e Presicce-Acquarica e sono stati indirizzati alla prevenzione dei reati predatori, dei furti in appartamento e alla tutela di obiettivi sensibili quali uffici postali, sportelli bancari, esercizi commerciali senza tralasciare quei luoghi frequentati da persone che potrebbero turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, garantendo con le volanti un controllo capillare e sistematico del territorio.

Le attività sono sempre state pianificate durante briefing esplicativi delle modalità operative e gli obiettivi da conseguire.

A Lecce e nell’hinterland gli equipaggi hanno presidiato la stazione ferroviaria, il centro storico, via di Leuca e quartiere Mazzini. E sono stato controllati i clienti di due centri scommesse

Anche nelle zone di Racale, Nardò e Galatone sono stati controllati gli acquirenti di diversi esercizi commerciali. Inoltre gli agenti hanno sospeso dalla circolazione un veicolo di proprietà di una donna di 39 anni per mancata revisione e sequestro amministrativo di un veicolo appartenente ad un uomo per mancata copertura assicurativa.

Nel periodo dal 1° all’8 dicembre sono state sottoposte a identificazione 2.276 persone e controllati 1.079 veicoli in totale lungo tutto il territorio salentino.

Durante il periodo sono state emesse diverse misure di prevenzione tra le quali: 5 provvedimenti Daspo per il periodo di 1 anno nei confronti di altrettanti tifosi barlettani che, durante la finale di Coppa Italia di Eccellenza del 16 gennaio scorso si sono resi autori del lancio di fumogeni e per questo sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria, inoltre, sono stati emanati 3 avvisi orali.

A Gallipoli gli agenti del Commissariato il 6 dicembre sono intervenuti presso l’abitazione di un 31enne che aveva richiesto aiuto per un malore. All’arrivo dei poliziotti il giovane era in evidente stato di agitazione, causata, a sua dire, dall’assunzione di cocaina. Ciò ha portato alla perquisizione domiciliare grazie alla quale sono stati rinvenuti di 64 grammi di hashish, 6 grammi di marijuana e 1 grammo di cocaina, già suddivisi in dosi e di un bilancino di precisione, mentre in uno spazio esterno all’abitazione, sono stati trovati 35 grammi di marijuana.

Procedendo nella perquisizione, in un ripostiglio sono stati rinvenuti cinque scatole ancora sigillate, contenenti materiale pirotecnico di diversa tipologia e in cattivo stato di conservazione che hanno richiesto l’intervento degli artificieri di Brindisi. Il quantitativo del materiale pirotecnico rinvenuto superava i 9 kg quindi notevolmente superiore al limite concesso, che è di 5 chilogrammi.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e il 31enne, al termine degli accertamenti di rito, denunciato a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai finì di spaccio e per detenzione abusiva di materiale pirotecnico.

Sabato 6 dicembre, a seguito di richiesta di ausilio da parte della Polizia Locale di Galatone per persona molesta, i poliziotti del Commissariato di Nardó hanno identificato un 38enne del Ghana, destinatario di un provvedimento di esecuzione di carcerazione per espiazione pena di mesi 9 e giorni 15 emesso dalla Procura di Bologna per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate. Pertanto è stato condotto presso la casa circondariale di Lecce.