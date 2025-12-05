Accoltellamento nel cuore della notte a Gallipoli, 42enne in prognosi riservata

Un grave episodio di violenza ha scosso la tranquillità di Gallipoli poco dopo la mezzanotte di oggi. Un uomo di 42 anni, residente nella “Città Bella”, è stato accoltellato riportando una ferita all’addome che lo ha portato d’urgenza in ospedale, dove si trova attualmente in prognosi riservata.

L’aggressione è avvenuta in Via Alfieri. A seguito di una segnalazione giunta alle forze dell’ordine, i Carabinieri della Compagnia locale sono immediatamente intervenuti sul posto.

Al loro arrivo, i militari hanno trovato la vittima, un 42enne gallipolino, riverso a terra e in una pozza di sangue, con le condizioni che sono apparse subito estremamente gravi

Considerata la gravità della ferita all’addome, l’uomo è stato soccorso in codice rosso e trasportato inizialmente all’ospedale “Sacro Cuore di Gesù”. Tuttavia, data la situazione critica, si è reso necessario il trasferimento immediato presso il “Vito Fazzi”

Il 42enne è stato ricoverato in prognosi riservata e i medici stanno monitorando attentamente il suo quadro clinico.

Parallelamente alle operazioni di soccorso, i Carabinieri hanno avviato subito le indagini per identificare l’aggressore. In breve tempo, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare il presunto responsabile del ferimento: un 50enne, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato denunciato a piede libero

Al momento, restano ancora sconosciute le cause che hanno innescato l’episodio di violenza culminato nell’accoltellamento.