Accoltellamento nel cuore della notte a Gallipoli, 42enne in prognosi riservata

L’uomo è stato trasportato il Codice Rosso in ospedale. I militari, al termine delle indagini, hanno denunciato il presunto responsabile.

Un grave episodio di violenza ha scosso la tranquillità di Gallipoli  poco dopo la mezzanotte di oggi. Un uomo di 42 anni, residente nella “Città Bella”, è stato accoltellato riportando una ferita all’addome che lo ha portato d’urgenza in ospedale, dove si trova attualmente in prognosi riservata.

L’aggressione è avvenuta in Via Alfieri. A seguito di una segnalazione giunta alle forze dell’ordine, i Carabinieri della Compagnia locale sono immediatamente intervenuti sul posto.

Al loro arrivo, i militari hanno trovato la vittima, un 42enne gallipolino, riverso a terra e in una pozza di sangue, con le condizioni che sono apparse subito estremamente gravi

Considerata la gravità della ferita all’addome, l’uomo è stato soccorso in codice rosso e trasportato inizialmente all’ospedale “Sacro Cuore di Gesù”. Tuttavia, data la situazione critica, si è reso necessario il trasferimento immediato presso il “Vito Fazzi”

Il 42enne è stato ricoverato in prognosi riservata e i medici stanno monitorando attentamente il suo quadro clinico.

Parallelamente alle operazioni di soccorso, i Carabinieri hanno avviato subito le indagini per identificare l’aggressore. In breve tempo, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare il presunto responsabile del ferimento: un 50enne,  già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato denunciato a piede libero

Al momento, restano ancora sconosciute le cause che hanno innescato l’episodio di violenza culminato nell’accoltellamento.

