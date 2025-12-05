Auto in fiamme nella notte, incendi a Taviano e Lecce. Si indaga

Doppio intervento nella notte da parte dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, per incendi ad autovetture, un fenomeno che nel Salento sembra non avere tregua.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 03:42, quando, una squadra del distaccamento di Gallipoli è intervenuta a Taviano, in via Benedetto Croce, domare le fiamme che hanno colpito una Fiat Idea. Per irraggiamento è stata danneggiata anche una Opel Zafira. L’intervento ha fatto sì che si evitasse la completa distruzione della seconda autovettura e a mettere in sicurezza l’area interessata, scongiurando ulteriori danni a persone e cose. Accertamenti in merito alle cause sono svolti dai Carabinieri del Norm di Casarano.

Poco meno di un paio di ore dopo, alle 05:22 gli uomini di “Viale Grassi”, sono intervenuti nel capoluogo in via Ascoli Piceno, per l’incendio di una Fiat 500 L.

I Caschi Rossi hanno contenuto rapidamente le fiamme, evitando il coinvolgimento di ulteriori veicoli e la propagazione all’edificio adiacente. Accertamenti in merito alla causa dell’evento sono a cura della Polizia Stradale di Lecce, intervenuta sul posto.