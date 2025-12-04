Danni per il maltempo e incendi ad auto, nottata di interventi per i Vigili del Fuoco

Nella notte appena trascorsa, tutte le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce sono state impegnate in numerosi interventi a causa delle avverse condizioni meteo, caratterizzate da pioggia intensa e forti raffiche di vento.

Le condizioni atmosferiche hanno provocato, in tutta la Provincia di Lecce, la caduta di alberi sulle strade, di pali delle linee aeree, telefoniche, elettriche e di  illuminazione pubblica, creando situazioni di pericolo e ostacolando la viabilità.

I Caschi Rossi sono prontamente intervenuti per la rimozione degli ostacoli, mettendo in sicurezza le aree interessate e ripristinando la normale circolazione.

Incendi di autovetture

Nel corso della notte si sono inoltre verificati due  incendi di autovetture.

Alle ore 02:10, nel Comune di Nardò, in via Casale, coinvolgendo una Audi A4 e intorno alle ore 04:50,  nel Comune di Martano, in via Castrignano, per una Alfa Romeo Giulietta.

Le squadre intervenute hanno provveduto allo spegnimento dei roghi e alla messa in sicurezza delle zone.

La situazione degli interventi in corso, in queste ore, vede i Vigili del Fuoco impegnati, in un contesto in continua evoluzione.

