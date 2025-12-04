34enne muore in parcheggio dopo un malore, mistero a Lecce. Indagano i Carabinieri

Una morte avvolta nel mistero si è verificata a Lecce, dove un 34enne, Ilario Paiano, è deceduto in un parcheggio nella notte tra martedì e mercoledì. La chiamata al 118 era partita per un malore improvviso, ma all’arrivo dei soccorsi i sanitari del 118 hanno trovato l’uomo agonizzante e, nonostante i tentativi salvargli al vita, per lui non c’è stato nulla da fare.

A rendere misteriosa la vicenda il fatto che con lui si trovasse un amico che sembrerebbe aver lanciato lui l’allarme ma che, prima dell’arrivo dei soccorsi, si sia allontanato.

Le indagini sono affidate ai militari dell’Arma dei Carabinieri che sono al lavoro per ricostruire gli attimi precedenti alla chiamata di soccorso.

Il magistrato di turno ha immediatamente disposto l’autopsia sul corpo del 34enne, che servirà a stabilire con certezza le reali cause del decesso.