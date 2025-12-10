Servizi di controllo nel Ponte dell’Immacolata, arrestata 34enne di Sogliano Cavour

In occasione del ponte dell’Immacolata, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ha messo in campo un articolato dispositivo di prevenzione e controllo, rafforzando in modo significativo la presenza delle pattuglie su tutto il territorio provinciale. Dispositivi dinamici, posti di controllo e servizi mirati hanno visto impegnati, senza soluzione di continuità, i reparti territoriali e le unità specialistiche dell’Arma, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità in un periodo di intenso afflusso di persone e veicoli.

Nel corso delle attività nel Comune di Presicce-Acquarica, i militari della Compagnia di Tricase hanno svolto numerosi controlli, culminati nella segnalazione alla Procura della Repubblica di Lecce di un uomo trovato in possesso di due coltelli occultati sulla persona.

Le armi sono state immediatamente sequestrate, scongiurando potenziali rischi per la collettività. L’azione capillare dei Carabinieri ha portato, nello stesso contesto operativo, al controllo di 182 persone e 86 veicoli, all’elevazione di 19 sanzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di oltre 5.400 euro, al sequestro di 2 veicoli privi di copertura assicurativa, al ritiro di 2 patenti di guida scadute, alla verifica di 12 esercizi commerciali e al controllo di 5 persone sottoposte a misure restrittive.

Nei comuni di Scorrano e Maglie, i militari della Compagnia di Maglie, operando in stretta sinergia con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno condotto un’attività mirata presso un esercizio pubblico di Scorrano. L’intervento ha portato alla segnalazione del titolare alla Procura della Repubblica di Lecce per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e alla contestazione di una sanzione amministrativa di circa 5.700 euro.

Nel corso dello stesso servizio, due persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono state controllate 80 persone e 52 veicoli ed elevate 3 sanzioni al Codice della Strada.

A San Cesario di Lecce, l’intervento tempestivo dei militari della Stazione locale, con l’ausilio della pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce, ha consentito di fermare e arrestare in flagranza di reato una donna ritenuta responsabile di un furto aggravato ai danni di un supermercato, per un valore di circa 370 euro, mentre il presunto complice, un 32enne di Copertino, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria. L’arrestata, 34enne di Sogliano Cavour, è stata sottoposta agli arresti domiciliari come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che conduce le indagini.

Particolarmente incisiva anche l’attività svolta a Morciano di Leuca, dove una pattuglia dei Carabinieri ha intercettato un veicolo sospetto che, alla vista dei militari, si è dato alla fuga. L’inseguimento, si è concluso nel centro abitato di Salve, dove il mezzo è stato rinvenuto abbandonato. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il veicolo era provento di furto e munito di targhe clonate. All’interno sono stati rinvenuti beni di provenienza illecita. Il veicolo e la refurtiva sono stati sequestrati e sono in corso le indagini per risalire all’identità del conducente.

Naturalmente, tutti i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che eventuali colpevolezze in ordine alle violazioni contestate dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.