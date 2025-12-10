Scontro tra auto sulla Taurisano-Casarano, perde la vita 72enne

E’ di un morto, Salvatore Melileo, 72enne di Taurisano, il bilancio di un nuovo tragico incidente avvenuto sulle strade del Salento.
Nella mattinata di oggi, sulla Taurisano-Casarano, infatti, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate una Fiat Panda e una Ford Fiesta. A causa dell’impatto, l’auto di fabbricazione italiana, nella quale si trovava la vittima, si è ribaltata.
Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il 72enne, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.
Il conducente dell’auto, pur non avendo riportato ferite, è stato condotto in ospedale per accertamenti.
Sul luogo della tragedia anche i Vigili del Fuoco e i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno compiuto tutti i rilievi del caso, per stabilire con esattezza le cause del sinistro.