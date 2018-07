Fiocco rosa in casa Sangriorgi. Giuliano scrive una lettera alla figlia: “Ti amo già, senza conoscerti”

Aveva condiviso con i fan la gioia di diventare papà e ora Giuliano Sangiorgi ha scelto le pagine del Corriere della Sera per raccontare l’emozione provata quando ha saputo la sua compagna aspettava un figlio. Anzi, una figlia come ha “urlato al mondo” condividendo sui social lo scatto della ‘lettera’ scritta alla sua bambina in cui prova a spiegare il significato della parola amore. Lettera consegnata all’inserto “Liberi tutti”. «Spero che tu possa amarmi amore mio per come già ti amo io, senza conoscerti. Tuo padre, Giuliano!», si legge.

Come ha saputo che sarebbe diventato papà

Mamma Ilaria Macchia, scrittrice e sceneggiatrice di successo, ha comunicato la bella notizia al telefono: «La mia compagna da anni, con cui condividiamo un tetto e milioni di parole scritte, lette, mangiate, cantate e girate me lo ha detto al telefono, mentre scendevo da un aereo qualsiasi a Londra, impietrito, davanti a una scala mobile, con le valigie in mano e con il cuore in gola. “Diventi padre, amore! Aspettiamo un figlio, sarà divertente!!!”».

Il leader dei Negramaro non ha sentito con chiarezza la parte in cui la compagna gli annunciava che aspettavano un bambino e le avrebbe chiesto di ripetere lentamente. Era vero: «Le valigie giù per il pavimento, la bocca spalancata sul soffitto, gli occhi sgranati verso annunci di partenze o arrivi in città che proprio non erano di questo pianeta… o almeno io non le avevo mai viste prima. Ci provavo a mettere le lettere insieme e a dare un nome a quelle mete, ma proprio non ci riuscivo. Formavano solo frasi sconnesse tra loro e ogni tanto leggevo P- A – D – R – E incastrato qua e là tra parole amene».

“Ho pianto, ma senza farmi accorgere” ha raccontato Giuliano che per un po’ ha mantenuto il dolce segreto prima di rivelare agli amici di sempre la paternità. «Non c’è tortura più grande di una gioia da tacere. Non c’è nessuna gioia se non la si può condividere. Ora, finalmente, lo posso fare e mio figlio inizia ad avere un volto e, a dirla tutta, questa verità che adesso posso finalmente svelare, è femmina! E ho i brividi mentre ve lo scrivo. Saremo la sua famiglia stupenda e sarà gigantesca, infinita, piena di colori, accogliente e sempre disponibile e pronta verso l’altro.

“Non sarà mai sola”

«Non sarà sola con me e mamma Ilaria, ma avrà milioni di zii e zie, di madri e padri, di tutte quelle persone che sapranno amarla e sapranno farsi amare da lei, che intanto avrà imparato da noi che ovunque potrà sentire l’amore proprio là, in quel posto, troverà sempre la sua famiglia. Spero che tu possa amarmi amore mio per come già ti amo io, senza conoscerti. Tuo padre, Giuliano!».

