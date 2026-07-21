C’è la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra la Camera degli Avvocati Immigrazionisti Pugliesi (CAIP) ed il Tribunale per i Minorenni di Lecce, che rinnova e consolida una collaborazione istituzionale finalizzata alla tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) e al sostegno dei tutori volontari.

L’accordo è stato siglato il 15 luglio e avrà decorrenza dal 15 settembre 2026 e durata biennale. Esso garantisce la prosecuzione dello Sportello legale di orientamento, informazione e consulenza in materia di diritto dell’immigrazione, istituito presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce.

Il servizio sarà curato dagli avvocati Serena Pugliese, Donatella Tanzariello, Maria Rosaria Faggiano e Giulio Bray e sarà operativo presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce il primo e il terzo venerdì di ogni mese, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Lo Sportello come riportato in una nota stampa del Caip: : “Rappresenta un presidio di particolare rilievo per assicurare un supporto giuridico qualificato ai minori stranieri non accompagnati e ai cittadini che svolgono la funzione di tutore volontario, figura fondamentale nel percorso di inclusione, protezione e piena attuazione dei diritti riconosciuti dall’ordinamento”. E continua la nota: “Il Protocollo costituisce la naturale prosecuzione dell’esperienza avviata nel 2023, confermando la volontà delle istituzioni coinvolte di preservare e rafforzare un servizio che, nel corso degli anni, ha rappresentato un importante punto di riferimento per la tutela dei minori stranieri non accompagnati, anche dopo la conclusione del progetto che ne aveva originariamente favorito l’avvio. La collaborazione tra il Tribunale per i Minorenni di Lecce e la Camera degli Avvocati Immigrazionisti Pugliesi testimonia il valore delle sinergie istituzionali nella costruzione di strumenti concreti di tutela delle persone più vulnerabili e nella promozione di una cultura della legalità fondata sul rispetto dei diritti fondamentali”.

La Camera degli Avvocati Immigrazionisti Pugliesi (CAIP) esprime grande soddisfazione. “Il rinnovo di questo Protocollo rappresenta un segnale importante di continuità istituzionale e di attenzione nei confronti dei minori stranieri non accompagnati e dei loro tutori volontari», dichiara la Presidente della Camera degli Avvocati Immigrazionisti Pugliesi, avvocato Serena Pugliese. E continua affermando: «La presenza di uno Sportello legale specializzato all’interno del Tribunale costituisce un presidio di prossimità che favorisce l’accesso all’informazione giuridica, sostiene i tutori nell’esercizio delle loro funzioni e contribuisce a garantire una tutela effettiva dei diritti dei minori. La nostra Associazione continuerà a mettere a disposizione competenze ed esperienza nella convinzione che la collaborazione tra magistratura, avvocatura e istituzioni rappresenti uno strumento indispensabile per offrire risposte concrete ai bisogni di protezione dei minori stranieri”.

E in conclusione della nota si legge: “Con questa iniziativa, la Camera degli Avvocati Immigrazionisti Pugliesi rinnova il proprio impegno nella promozione di una rete stabile di collaborazione tra istituzioni e professionisti, affinché i diritti dei minori stranieri non accompagnati trovino piena ed effettiva attuazione attraverso servizi qualificati, accessibili e orientati alla tutela della persona”.