La Camera degli Avvocati Tributaristi della Provincia di Lecce ha ufficialmente rinnovato la composizione dei propri organi sociali per il quadriennio 2026-2030. La decisione è giunta all’esito dell’Assemblea elettiva tenutasi il 10 luglio presso la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Lecce e delle successive deliberazioni del nuovo Consiglio direttivo.

La composizione del nuovo Consiglio Direttivo e degli Organi Statutari

Alla guida dell’associazione viene riconfermato l’Avv. Francesco Garganese nel ruolo di Presidente. Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così strutturato:

Presidente: Avv. Francesco Garganese (confermato)

Avv. Francesco Garganese (confermato) Segretario: Avv. Lorenzo Colonna (confermato)

Avv. Lorenzo Colonna (confermato) Vicepresidente: Avv. Francesco Viggiani

Avv. Francesco Viggiani Delegata alla formazione: Avv. Antonella Villani

Avv. Antonella Villani Tesoriere: Avv. Chiara Balzani

Completano il quadro delle cariche sociali per il quadriennio 2026-2030:

Collegio dei Revisori dei conti: Avvocati Daniela Lorenzo, Eleonora Scolozzi e Giacomo Rizzo.

Avvocati Daniela Lorenzo, Eleonora Scolozzi e Giacomo Rizzo. Collegio dei Probiviri: Avvocati Paola Ruggieri Fazzi, Franco Mercutello e Mirko Petrachi.

Una tradizione trentennale al servizio di contribuenti e imprese

Fondata nel 1992, la Camera degli Avvocati Tributaristi di Lecce vanta un primato importante: è stata la prima associazione locale di rappresentanza della categoria degli Avvocati Tributaristi a costituirsi in Italia.

Oggi l’associazione conta 40 professionisti altamente specializzati (35 associati ordinari e 5 onorari), attivi nella consulenza e nella difesa del cittadino e delle imprese nelle controversie contro il Fisco e gli enti impositori.

In oltre trent’anni di attività sul territorio salentino, la Camera si è distinta per:

Formazione continua: Aggiornamento costante per gli avvocati iscritti.

Aggiornamento costante per gli avvocati iscritti. Divulgazione scientifica: Convegni annuali di alto profilo dedicati a tematiche giuridico-fiscali di primaria rilevanza.

Convegni annuali di alto profilo dedicati a tematiche giuridico-fiscali di primaria rilevanza. Interlocuzione istituzionale: Promozione di un confronto costruttivo con gli Organi della Giustizia Tributaria e l’Amministrazione finanziaria, a garanzia del giusto processo tributario.

Il riconoscimento nazionale di UNCAT

L’impegno e la qualità del lavoro svolto dalla Camera di Lecce sono stati formalmente riconosciuti dall’UNCAT (Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi), a cui l’associazione aderisce. Durante l’annuale congresso nazionale tenutosi a Venezia nell’aprile 2025, UNCAT ha conferito alla realtà leccese una targa di encomio per il contributo storico offerto alla costituzione dell’Unione Nazionale e per la costante valorizzazione della figura dell’avvocato tributarista.