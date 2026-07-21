Attimi di paura nella notte a Lequile, dove un grave incendio si è sviluppato all’interno di un’attività di gommista situata in via San Pietro in Lama.

L’allarme è scattato intorno alle 00:13, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce.

Danni ingenti a uffici e locali di lavorazione

Le fiamme hanno rapidamente avvolto gli uffici e l’area di lavorazione dell’officina. Il rogo ha distrutto diverse attrezzature da lavoro e ha coinvolto direttamente 3 motocicli e un’autovettura stazionata all’interno del locale

Oltre ai mezzi e agli strumenti operativi, l’incendio ha causato considerevoli danni strutturali all’edificio.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e i rilievi

Per domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona è stato necessario un ingente dispiegamento di forze. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco; due autobotti e un’autoscala e il funzionario di guardia del Comando di Lecce

L’immediato intervento dei caschi rossi è stato fondamentale per contenere il rogo, evitando che le fiamme si propagassero alle adiacenti attività commerciali e agli edifici residenziali circostanti.

Presenti sul posto anche i Carabinieri per effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti di competenza volti a chiarire le cause dell’incendio. Le complesse operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’intera area si sono concluse solo alle ore 05:01.