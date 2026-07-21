Con l’avvio della stagione estiva 2026 e il fisiologico aumento dei flussi turistici che caratterizzano il Salento, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce rinnovano e potenziano il proprio impegno sul territorio. L’obiettivo è chiaro: mettere in campo una strategia di presidio che coniughi efficacia operativa e vicinanza concreta alla cittadinanza.

Pattuglie su due ruote: la novità dell’estate a Gallipoli

Tra le iniziative di punta per la stagione spicca il servizio di pattugliamento in bicicletta. I militari sono attivamente impegnati nei principali borghi costieri e nei centri storici salentini, con un focus particolare sulla città di Gallipoli, meta simbolo del turismo estivo.

La scelta della bicicletta come mezzo di trasporto istituzionale risponde a precise esigenze logistiche e tattiche:

Mobilità agile e rapida: Permette di intervenire con tempestività in aree ad alta densità pedonale.

Permette di intervenire con tempestività in aree ad alta densità pedonale. Accesso prioritario: Consente di presidiare con facilità lungomari, zone a traffico limitato, isole pedonali e vicoli dei centri storici, spesso inaccessibili ai tradizionali automezzi di servizio.

Polizia di prossimità: un punto di riferimento per residenti e turisti

Oltre al netto vantaggio tattico nei tempi di reazione, il pattugliamento su due ruote rappresenta la massima espressione della polizia di prossimità.

La figura del Carabiniere in sella risulta visibile, dinamica e immediatamente accessibile. Questo contatto diretto facilita lo scambio spontaneo di informazioni; la raccolta tempestiva di segnalazioni da parte dei cittadini e l’offerta di un senso di sicurezza costante che accompagna la quotidianità dei residenti e il relax dei visitatori.

Prevenzione e ascolto al servizio del territorio

La presenza capillare dell’Arma risponde alla volontà di offrire non solo un presidio di legalità, ma un vero e proprio punto di riferimento umano. In un momento dell’anno in cui le coste salentine accolgono migliaia di vacanzieri, la priorità assoluta resta la prevenzione dei reati e la disponibilità all’ascolto, garantendo la serenità necessaria per vivere al meglio il territorio.

Il servizio in bicicletta si inserisce nel più ampio piano straordinario di controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale di Lecce, strutturato per contrastare l’illegalità diffusa e tutelare il regolare svolgimento delle attività turistiche e ricreative.