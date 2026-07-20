Nella settimana compresa tra il 13 e il 19 luglio, il Questore della provincia di Lecce, Giampietro Lionetti, ha disposto una serie di servizi straordinari di controllo del territorio. L’obiettivo principale è rendere ancor più incisive ed efficaci le attività di prevenzione e repressione dei reati in un periodo cruciale per la regione.

L’intensificazione dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato si è resa particolarmente necessaria alla luce della stagione estiva in corso. Il Salento, infatti, sta richiamando un massiccio flusso di turisti da tutta Italia e dall’estero, pronti a riversarsi sia nel capoluogo salentino che lungo le rinomate marine locali.

Operazione “Estate Sicura”: il raggio d’azione in provincia

I servizi hanno visto il coordinamento e l’attivo coinvolgimento di diversi settori della Polizia di Stato, i quali hanno operato in stretta sinergia coprendo sia l’ambito info-investigativo che quello prettamente operativo.

Il raggio d’azione di questo dispositivo straordinario non si è limitato alla sola città di Lecce, ma si è esteso a livello provinciale. Le attività hanno interessato in modo specifico i territori di Melendugno; Nardò; Scorrano; Porto Cesareo; le marine leccesi

Proprio il litorale del capoluogo – in particolare le località di San Cataldo, Torre Chianca, Torre Rinalda e Frigole – è stato accuratamente monitorato nella giornata del 15 luglio. Nel corso dei medesimi controlli sul litorale Ionico, nella marina di Nardò, gli agenti hanno proceduto anche alla verifica degli avventori all’interno di un noto bar della zona.

Focus Malamovida: alto impatto a Gallipoli

Un controllo speciale è stato dedicato al contrasto dei fenomeni legati alla “malamovida”. Nella serata del 19 luglio, infatti, è scattato un servizio ad alto impatto nel territorio di Gallipoli, finalizzato a prevenire derive di illegalità e microcriminalità nei principali luoghi di aggregazione giovanile.

L’intervento ha visto l’impiego coordinato di numerosi reparti:

Il Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale” di Lecce e della Calabria, la Squadra Amministrativa della Divisione PAS, il personale del Commissariato locale, la Polizia Stradale e la Polizia Scientifica.

Il dispositivo, dopo un briefing operativo iniziale, ha perlustrato capillarmente le zone nevralgiche della movida gallipolina.

Sicurezza stradale e bilancio finale dei controlli

Sul fronte della sicurezza stradale e del rispetto del codice della strada, i controlli a Porto Cesareo hanno portato a provvedimenti immediati: due veicoli sono stati sospesi dalla circolazione poiché trovati con la revisione scaduta, e si è provveduto al sequestro di due ciclomotori che presentavano il telaio alterato.