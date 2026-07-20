Prosegue senza sosta l’attività di vigilanza e controllo della Guardia Costiera di San Foca di Melendugno, impegnata in prima linea nella tutela dell’ambiente e del demanio marittimo. Negli ultimi giorni, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo ha condotto una serie di controlli mirati volti a prevenire e contrastare gli illeciti sul litorale adriatico.

Sequestro di rifiuti pericolosi in un cantiere navale

Il primo importante intervento ha riguardato la normativa ambientale. A seguito di un’ispezione approfondita all’interno di un cantiere navale della zona, i militari hanno posto sotto sequestro oltre 20 metri quadri di rifiuti, sia pericolosi sia non pericolosi.

Il deposito dei materiali è risultato in aperta violazione delle disposizioni previste per il deposito temporaneo. Nello specifico, l’attività ispettiva ha accertato il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), facendo scattare i relativi provvedimenti di polizia giudiziaria.

Tolleranza zero sull’occupazione abusiva delle spiagge libere

Sul fronte della tutela del demanio marittimo, la Guardia Costiera è intervenuta su un tratto di spiaggia libera situato tra le località di San Foca e San Basilio.

I militari hanno accertato l’occupazione abusiva di un’area demaniale da parte di un operatore di noleggio che, in assenza del prescritto titolo concessorio, aveva già posizionato ombrelloni, lettini e altre attrezzature balneari.

L’occupazione illecita è stata immediatamente rimossa. L’area è stata così restituita alla libera e gratuita fruizione della collettività, ripristinando le condizioni di piena legalità e garantendo il diritto di cittadini e turisti di godere del mare senza barriere abusive.

Il bilancio dell’operazione

Le operazioni portate a termine confermano il costante impegno della Guardia Costiera nella salvaguardia dell’ecosistema marino-costiero e del patrimonio pubblico. L’azione di vigilanza sul territorio proseguirà regolarmente per prevenire e reprimere comportamenti illeciti a tutela dell’interesse collettivo e della legalità.