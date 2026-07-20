​Trasformare uno dei passaggi più complessi e stressanti della vita scolastica in una serata di comunità, serenità e confronto. È questa l’intuizione vincente che guida la III edizione di “Metti una notte in Cisl”, la fortunata iniziativa promossa dalla Cisl Scuola Lecce che rinnova il connubio tra consulenza sindacale e vita sociale.

​Un aiuto concreto contro lo “stress da preferenze”

​Per i tanti docenti salentini, la compilazione della domanda per le 150 preferenze (necessaria per l’assegnazione delle supplenze e dei ruoli) rappresenta un adempimento burocratico cruciale per il proprio futuro lavorativo e personale. Un passaggio spesso vissuto con apprensione, tra codici, sedi ed elenchi da incrociare.

​Venerdì 24 luglio la musica cambia: niente aule afose né interminabili attese in corridoio. L’assistenza tecnica qualificata degli esperti della Cisl Scuola si sposterà all’aperto, sotto il cielo estivo del Salento, proponendo un’esperienza d’assistenza informale e rilassante.

​”Vogliamo essere vicini ai lavoratori della scuola non solo negli uffici, ma anche creando spazi di comunità e condivisione” — dichiara Gerardo Maestoso, Segretario Generale Cisl Scuola Lecce. “Sappiamo quanto la scelta delle preferenze sia delicata per il futuro professionale e personale dei docenti. Farlo insieme, allentando la tensione con un pizzico di leggerezza e buona musica, è il nostro modo di fare squadra.”

​Coordinate dell’appuntamento

​Data e ora: venerdì 24 luglio, a partire dalle ore 19:00

​Location: Convivia Social Hub – Piazza Garibaldi, Caprarica di Lecce (LE)

​Destinatari: Docenti e personale della scuola del territorio salentino

​Formula: consulenza personalizzata, musica, chiacchiere e convivialità.

​L’evento è aperto a tutti gli insegnanti che desiderano compilare le proprie istanze con il supporto del sindacato, ma in un clima dinamico e disteso.

​Info e contatti

​Per ulteriori dettagli sull’organizzazione o per altre informazioni di carattere generale, è possibile fare riferimento alla sede provinciale della Cisl Scuola Lecce:

​Sede: Via della Libertà, 79 – Lecce

​Infoline: 389.6414158