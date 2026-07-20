Garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini: con questo obiettivo la Polizia di Stato ha condotto una serie di incisive attività di polizia giudiziaria e di controllo del territorio nel Salento. Le operazioni, portate a termine dagli agenti del Commissariato di Galatina, si sono concluse con l’esecuzione di un ordine di carcerazione, un arresto in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti e una denuncia a piede libero per furto aggravato.

1. Arrestato 48enne per rapina ed estorsione

Il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato ha dato esecuzione a un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce – Ufficio Esecuzione Penale.

Il provvedimento ha riguardato un uomo di 48 anni, che deve espiare una pena residua di 3 anni e 20 giorni di reclusione a causa di una condanna definitiva per i reati di rapina ed estorsione. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Bari.

2. Blitz antidroga a Cutrofiano: incastrato 34enne disoccupato

L’attività di contrasto al traffico di stupefacenti ha portato all’arresto in flagranza di un 34enne a Cutrofiano. Gli agenti delle Volanti si erano recati presso la sua abitazione per notificare una misura di prevenzione ma, una volta sulla soglia, hanno avvertito un forte odore di marijuana, decidendo così di far scattare una perquisizione domiciliare.

L’uomo era già stato controllato nella tarda serata del 13 luglio e trovato in possesso di 17 involucri di marijuana pronti per lo spaccio; in quell’occasione, per sviare le indagini, aveva fornito un domicilio falso. Durante la perquisizione nel suo effettivo indirizzo, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato circa 130 grammi complessivi di droga (tra marijuana, hashish e cocaina); un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento e somme di denaro contante in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dello spaccio dato anche lo stato di disoccupazione dell’uomo.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 34enne è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Lecce.

3. Ruba superalcolici al supermercato: denunciato 40enne

Infine, a Galatina, è stato deferito in stato di libertà un uomo di 40 anni ritenuto responsabile del furto di diverse bottiglie di superalcolici, avvenuto la mattina del 14 luglio in un noto supermercato della zona.

Il direttore dell’attività, accortosi dell’ammanco di merce dagli scaffali, ha subito allertato il Numero Unico di Emergenza (N.U.E.) 112. Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza interna ed esterna, la Polizia ha identificato rapidamente il responsabile. Una volta rintracciato, il 40enne ha ammesso il furto dichiarando di essersi già disfatto della refurtiva. È scattata così la denuncia a piede libero per furto aggravato.

Misure preventive in arrivo

Le indagini della Polizia di Stato non si fermano qui. Gli agenti proseguiranno gli accertamenti per valutare l’emissione, da parte del Questore Giampietro Lionetti, di specifiche misure di prevenzione personali nei confronti degli indagati, al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati.