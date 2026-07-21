Lameck Banda, ritarda ancora l’arrivo nel ritiro dei giallorossi. L’esterno offensivo giallorosso era atteso nella giornata di oggi in Austria per raggiungere i compagni nel ritiro estivo e mettersi immediatamente a disposizione dello staff tecnico. Tuttavia, il giocatore zambiano non si è presentato all’appuntamento.

Le giustificazioni di Banda e la nota ufficiale del Lecce

Di fronte all’assenza del calciatore, il Lecce è intervenuto con una nota per chiarire la situazione. Secondo la società, Banda ha motivato la propria assenza comunicando il perdurare di complessità logistiche e burocratiche che gli avrebbero impedito di fare rientro in Italia e di proseguire verso la sede del ritiro austriaco.

Spiegazioni che, tuttavia, non sembrano aver convinto del tutto la dirigenza salentina. Il club ha infatti specificato che nei prossimi giorni verranno effettuati tutti gli opportuni approfondimenti per verificare la reale fondatezza delle circostanze rappresentate dal calciatore.

Risvolti disciplinari e contratto fino al 2027

La vicenda potrebbe presto arricchirsi di nuovi strascichi l. Nel comunicato diffuso, il Lecce ha precisato di riservarsi la facoltà di valutare eventuali iniziative nei confronti dell’esterno zambiano, sia sotto il profilo disciplinare sia per quanto riguarda il rispetto degli obblighi contrattuali legati alla prestazione d’opera.

Il comunicato di “Via Costadura”