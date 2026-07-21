Due giorni dedicati alla riflessione, alla memoria attiva e al contrasto alla criminalità organizzata. Giovedì 23 e venerdì 24 luglio, a partire dalle ore 21.00, Piazza Concordia a Salve ospiterà la rassegna “Semi di Legalità”, un’iniziativa promossa dal Comune di Salve in collaborazione con l’associazione Sementi – Centro di formazione e spettacolo e la Compagnia Teatrale Temenos.

L’evento nasce con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e le nuove generazioni su argomenti fondamentali quali il valore della giustizia, il senso del dovere civico e l’importanza della responsabilità collettiva per «un territorio che non dimentica».

La Prima Giornata – giovedì 23 Luglio

La manifestazione si aprirà giovedì 23 luglio con i saluti istituzionali del Sindaco del Comune di Salve, Avv. Francesco Villanova, seguiti dagli interventi del Vicesindaco, Arch. Giovanni Lecci, e dell’Assessore alla Cultura, Patrizia Pizzolante.

Il cuore pulsante della prima serata sarà la presentazione del libro “La scialletta rossa. Una donna di mafia”, opera firmata dalla Dott.ssa Maria Francesca Mariano, Magistrato penale e autrice. A dialogare con l’autrice sulle dinamiche e sulle complessità del fenomeno mafioso sarà la giornalista Luana Prontera, con gli interventi vocali e le letture affidate a Marco Antonio Romano.

La chiusura della prima serata vedrà un atteso e prezioso intervento di don Antonio Coluccia, sacerdote di origine salentina e fondatore dell’Opera don Giustino di Roma, da anni in prima linea nella lotta alla spaccio e al degrado sociale, e costante punto di riferimento per la promozione della legalità e l’ausilio verso i più fragili.

La Seconda Giornata – venerdì24 Luglio

Anche la seconda serata, in programma venerdì 24 luglio, si aprirà alle ore 21:00 con i saluti delle autorità cittadine — il Sindaco Francesco Villanova, il Vicesindaco Giovanni Lecci e l’Assessore alla Cultura Patrizia Pizzolante — a cui si aggiungerà il saluto speciale di Viviana Matrangola (Assessora alla Cultura e alla Legalità della Regione Puglia e figlia di Renata Fonte).

A introdurre la tematica centrale della serata sarà il Dott. Roberto Tanisi, già Presidente del Tribunale di Lecce.

A seguire, il palcoscenico di Piazza Concordia si trasformerà in luogo di memoria narrativa con lo spettacolo teatrale “Sui passi di Renata Fonte”, scritto e interpretato da Angela Di Gaetano e prodotto da Factory Compagnia Transadriatica. Una rappresentazione intensa dedicata alla figura dell’assessora di Nardò uccisa nel 1984 per aver difeso il suo territorio, diventata simbolo di coraggio e impegno civile.

Informazioni e dettagli

Attraverso libri, testimonianze dal vivo, dibattito istituzionale e arte scenica, “Semi di Legalità” si attesta come un appuntamento di alto valore sociale per la comunità e per i tanti visitatori del Salento.