Galatina, nuovo Comandante per il 61esimo Stormo: Filippo Nannelli alla guida della scuola di volo

È stato l’Aeroporto militare “Fortunato Cesari” di Galatina a ospitare questa mattina la cerimonia di cambio al comando del 61° Stormo tra il Colonnello pilota Alberto Surace e il Colonnello pilota Filippo Nannelli. A presiedere l’evento c’era il Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande, Comandante delle Scuole A.M./3a Regione Aerea di Bari da cui il reparto salentino dipende. Un passaggio del testimone che si è tenuto nel pieno rispetto delle norme anticovid.

Dopo oltre due anni di intenso lavoro, il Colonnello Surace lascia l’incarico, esprimendo parole di sincera gratitudine verso gli uomini e le donne dello Stormo. Dopo aver ripercorso i momenti più significativi del suo mandato, ha poi sottolineato come, negli ultimi mesi, nonostante l’emergenza in atto, lo Stormo sia riuscito a mantenere praticamente inalterato il ritmo lavorativo, portando a termine, nel migliore dei modi, tutti i compiti affidati dalla Forza Armata. Si è infine rivolto al suo successore, con il quale già 8 anni fa si era avvicendato alla guida del “213°”, uno dei tre Gruppi Volo dello Stormo, augurandogli un periodo di comando ricco di soddisfazioni.

A prendere il comando sarà il Colonnello Filippo Nannelli, romano di nascita. Nel saluto di presentazione, si è detto onorato ed entusiasta di essere stato chiamato alla guida di un reparto che “grazie alla consolidata esperienza maturata in decenni di attività, oggi rappresenta l’eccellenza a tutti i livelli nel settore della formazione e dell’addestramento al volo”, rimarcando come proprio questa posizione privilegiata rappresenti uno sprone “a lavorare intensamente per consolidare e possibilmente migliorare il processo di continuo ampliamento di questa realtà addestrativa e operativa”.

Parole di soddisfazione anche da parte del Generale Colagrande che ha ringraziato il Colonnello Surace per la quantità e lo spessore dei risultati conseguiti. Ha quindi augurato “buon lavoro” al Colonnello Nannelli confermandogli piena fiducia per il nuovo delicato incarico.