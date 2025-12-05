La Asl di Lecce attiva il Servizio di Informazione Farmaci

Attivato presso Asl Lecce un servizio informativo per aiutare i cittadini a utilizzare in modo corretto, sicuro e consapevole i medicinali e a ricevere risposte chiare e aggiornate a tutte le domande legate ai farmaci e alla terapia.

I farmacisti del Servizio Farmaceutico Territoriale saranno a disposizione per offrire informazioni su: modalità e tempi di assunzione dei farmaci, possibili interazioni con altri medicinali, gestione di eventuali effetti indesiderati, indicazioni su piani terapeutici e normative Aifa, consigli pratici su conservazione, scadenze e sostituzioni.

Il servizio è disponibile ogni lunedì e venerdì, dalle 10:00 alle 13:00, in presenza, telefonicamente o via email.

Si potrà contattare il Servizio al numero di telefono 329 319 03, inviando una e-mail all’indirizzo [email protected] oppure recandosi in Via Miglietta 5, Palazzina Area Gestione del Personale 3° piano (ingresso, causa lavori in corso, da Piazza Bottazzi)

“Un’adeguata informazione è parte integrante della cura – ha dichiarato la Dott.ssa Paola Stasi, dirigente del Servizio Farmaceutico Territoriale – conoscere bene i medicinali significa usarli correttamente, prevenire errori ed effetti indesiderati, e migliorare l’efficacia della terapia.

Con questo nuovo servizio, Asl Lecce conferma il proprio impegno nel promuovere l’uso sicuro e responsabile dei farmaci, mettendo a disposizione per chi segue una terapia, assiste un familiare o opera in ambito sanitario un supporto competente e facilmente accessibile”.

“L’aderenza e l’appropriatezza nell’utilizzo dei farmaci, così come di tutto il Servizio sanitario nazionale, garantiscono un uso corretto delle risorse, purtroppo non sempre sufficienti rispetto a una crescita esponenziale dei bisogni di salute di una società sempre più anziana e cronica” ha dichiarato il Direttore Generale Stefano Rossi.