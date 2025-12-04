Violenza di genere e pari opportunità, in Prefettura si firmano le “Linee di azione congiunta”

Venerdì 5 dicembre, alle ore 15.30, presso lo studio del Prefetto, a Palazzo dei Celestini, entrata da via XXV Luglio, a Lecce, si terrà la sottoscrizione delle “Linee di azione congiunta tra Provincia di Lecce, Commissione Pari opportunità provinciale e Prefettura di Lecce per la realizzazione di iniziative e attività volte a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne e promuovere le pari opportunità”.

Firmeranno il documento il Prefetto di Lecce Domenico Natalino Manno, il Presidente della Provincia di Lecce facente funzioni Fabio Tarantino e la Presidente della Cpo provinciale Anna Toma.

Le “Linee di azione congiunta” prevedono l’impegno ad avviare progetti condivisi legati ai temi del contrasto alla violenza di genere e alla promozione delle pari opportunità e a collaborare, in particolare, alla realizzazione di “Corti di genere: generiamo parità”, il concorso di idee ideato e promosso dalla Cpo provinciale, in collaborazione con la Provincia di Lecce e con il sostegno dell’Ufficio della Consigliera di parità.

L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, è rivolta alle Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado delle province di Lecce, Brindisi e Taranto ed è finalizzata a sensibilizzare i giovani su stereotipi e differenze di genere, violenza di genere, diritti delle donne e dei minori.