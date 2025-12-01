“Uxentum – Le Vie del Natale”, a Ugento si riaccende la magia

Ugento si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più attese del periodo festivo: “Uxentum – Le Vie del Natale”, un ricco cartellone di eventi, spettacoli, luci e tradizione che trasformerà il centro storico in un villaggio natalizio diffuso dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Arcoiris Aps, in collaborazione con il Comune di Ugento e con il sostegno della Regione Puglia, promette un mese di atmosfera incantata tra luminarie, musica, mercatini e appuntamenti per grandi e piccoli.

Si parte il 6 dicembre: accensione dell’Albero e luminarie artistiche

L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 6 dicembre alle ore 18.00 in Piazza Adolfo Colosso, con l’accensione del Grande Albero di Natale e delle luminarie artistiche lungo tutto il centro storico. Inoltre, aumenta quest’anno il numero delle viuzze che verranno addobbate a festa. Una Street Band accompagnerà il momento simbolico che segna l’avvio del percorso natalizio “Uxentum Le Vie del Natale”.

A seguire, alle ore 20:00, il primo grande evento musicale con la Signori Club Band, sempre in Piazza Colosso.

Mercatini, pista di pattinaggio e attrazioni permanenti

Per l’intera durata dell’iniziativa, Ugento ospiterà diverse attrazioni permanenti:

Mercatini Street Food (tutti i giorni, 17:00 – 22:00).

Mercatino dell’Artigianato Amatoriale, attivo in date selezionate tra dicembre e l’Epifania

Pista di ghiaccio sintetico

Giostra a cavalli retrò per bambini

Tutte le attrazioni saranno operative ogni giorno dalle 17:00 alle 22:00.

Musica, cultura e tradizioni della comunità

Il calendario propone oltre 50 eventi distribuiti tra concerti, laboratori, parate, spettacoli teatrali, attività per bambini, tombolate e degustazioni dedicate alle eccellenze del territorio.

Spazio anche alle tradizioni popolari: la Novena di Comunità del 23 dicembre e la Mostra dei Presepi (13 dicembre – 6 gennaio) manterranno vivo il legame con la spiritualità e la storia locale.

Epifania con sfilata, premiazioni e musica popolare

Il programma si concluderà il 6 gennaio con il ritorno di uno degli eventi più attesi: la spettacolare discesa della Befana dalla Torre dell’Orologio in Piazza San Vincenzo, seguita dalla premiazione del concorso “Lucincanto – La magia del Natale in ogni casa” e dal concerto dei Calanti, simbolo della tradizione musicale salentina.

Un Natale pensato per tutti

Oltre agli eventi principali, molte attività parallele animeranno vie, quartieri e marine del territorio: dalla “Babboband itinerante” alle iniziative dedicate ai bambini come “Scegli il tuo albero e addobbalo!”. Il progetto punta a valorizzare le attività locali, il turismo invernale e la partecipazione delle famiglie, con soggiorni e promozioni dedicate alle strutture ricettive del territorio.

«UXENTUM – Le Vie del Natale è un progetto in cui abbiamo scelto di credere davvero.

Lo abbiamo fatto investendo importanti risorse, perché un Natale curato, aperto e partecipato è un segno di rispetto verso la nostra comunità. Ringrazio la Regione Puglia, la mia Amministrazione, l’Associazione Arcoiris APS e tutti coloro che stanno contribuendo a costruire un Natale che racconti chi siamo», commenta il sindaco di Ugento, Salvatore Chiga.

Il cartellone propone oltre un mese di appuntamenti

Concerti (dal Christmas Pop Concert al Coro Gospel, fino al concerto de I Calanti), spettacoli teatrali, eventi per bambini come il Santa Claus Village, le parate di Natale, il Corteo di Santa Lucia, i laboratori di pasticceria artigianale dedicati al panettone, le serate enogastronomiche di “Calici Stellati” e momenti di grande richiamo come la serata di Capodanno in piazza con il “Bar Italia Live Show”, lo spettacolo “Lo Zoo di Radio 105 Live” del 1° gennaio e lo show “Fivelandia – And More” con le sigle dei cartoni animati di Cristina D’Avena.